Виктория Дайнеко вступилась за звезду "Холостяка" после ДТП: У таких пешеходов нет мозгов

Российская певица Виктория Дайнеко прокомментировала ДТП с участием звезды "Холостяка" Виктории Коротковой, в результате которого погиб пешеход. Артистка выразила сожаление в связи с ситуацией, в которую попала Короткова, и предположила, что девушке может грозить реальный срок.

— Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода, — написала она в "Инстаграме".

Дайнеко также обратила внимание на тех, кто считает, что Короткову "отмажут" и свалят вину на пешехода. Она напомнила, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в тёмное время суток и на оживлённом участке трассы. В таких условиях водителю среагировать крайне сложно, подчеркнула певица.