Виктория Дайнеко вступилась за звезду "Холостяка" после ДТП: У таких пешеходов нет мозгов

Российская певица Виктория Дайнеко прокомментировала ДТП с участием звезды "Холостяка" Виктории Коротковой, в результате которого погиб пешеход. Артистка выразила сожаление в связи с ситуацией, в которую попала Короткова, и предположила, что девушке может грозить реальный срок.
— Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода, — написала она в "Инстаграме".
За секунды до смертельного ДТП со звездой "Холостяка" пешехода чуть не сбила "газель" — видеоНесколько машин успели затормозить перед нарушителем и объехать его.
Дайнеко также обратила внимание на тех, кто считает, что Короткову "отмажут" и свалят вину на пешехода. Она напомнила, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в тёмное время суток и на оживлённом участке трассы. В таких условиях водителю среагировать крайне сложно, подчеркнула певица.
Напомним, смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте накануне около 23:00. За рулём иномарки находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.
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