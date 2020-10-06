Стало известно, как Путин отметит день рождения

Дни рождения президента. Как отмечал их Владимир Путин и какие получал подарки Сегодня главе государства исполнилось 67 лет. Накануне президент отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. А сегодня проведёт день с близкими. А как он отмечал день рождения в другие годы и какие подарки получал? Мы собрали самые яркие истории.