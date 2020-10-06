Стало известно, как Путин отметит день рождения

Российский лидер Владимир Путин 7 октября в свой 68-й день рождения проведёт более десяти международных разговоров и встретится с родными и друзьями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что день рождения президент встречает по-разному.
— В первой половине дня больше десятка международных разговоров запланировано. Добавьте внутренние текущие дела. А что касается остатка завтрашнего дня — наверное, будут друзья, родные, близкие, — сказал Песков.
Он отметил, что разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на 7 октября пока не планируется.
Дни рождения президента. Как отмечал их Владимир Путин и какие получал подаркиСегодня главе государства исполнилось 67 лет. Накануне президент отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. А сегодня проведёт день с близкими. А как он отмечал день рождения в другие годы и какие подарки получал? Мы собрали самые яркие истории.
Напомним, в 2019 году в российских городах в 67-й день рождения Путина появились граффити с его цитатами. Так уличные художники поздравили главу государства. Идея необычного подарка принадлежала граффитисту Максиму Кузнецову из Благовещенска.
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