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В Подмосковье задержали насильника, пристававшего к подросткам в заброшенном доме

На судимого ранее мужчину пожаловалась девятиклассница.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Орехове-Зуеве полицейские задержали мужчину, совершившего развратные действия в отношении подростков. Ранее он был судим по трём статьям, в том числе об изнасиловании, передаёт телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию на мужчину пожаловалась 15-летняя школьница. Девушка рассказала, что вечером 3 октября в одном из заброшенных домов он пристал к ней и двоим мальчикам 14 и 15 лет. Подозреваемого удалось задержать 5 октября после проведения оперативно-разыскных мероприятий.

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Мужчину арестовали по ходатайству следствия.

На задержанного завели уголовное дело о развратных действиях, совершённых в отношении двух или более лиц. 36-летнему мужчине, ранее судимому за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабёж, грозит от пяти до 12 лет за решёткой.

Ранее в Петербурге насильника удалось арестовать благодаря полицейской собаке, выследившей его. Мужчина удерживал школьницу в полуразрушенном доме, но его планам помешали правоохранители.

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