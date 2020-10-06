За секунды до смертельного ДТП со звездой "Холостяка" пешехода чуть не сбила "газель" — видео

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Пешеход, которого насмерть сбила финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова, чуть не попал под колёса "газели" за несколько секунд до трагедии. На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что водитель автомобиля тормозит перед нарушителем и объезжает его.
Передвижения погибшего, который переходил в неположенном месте Кутузовский проспект, можно отследить на ролике по его тени. Кроме "газели" перед ним затормозили ещё несколько машин, чуть позже на другой стороне дороги мужчину сбил "гелендваген".
После ДТП звезда "Холостяка" назвала хозяина "гелендвагена" своим сожителем. Но родственники впервые о ней слышатУ мужчины есть жена и дети.
Напомним, авария со смертельным исходом произошла на Кутузовском проспекте накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. За рулём "мерседеса" находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.
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