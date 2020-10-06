За секунды до смертельного ДТП со звездой "Холостяка" пешехода чуть не сбила "газель" — видео

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Пешеход, которого насмерть сбила финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова, чуть не попал под колёса "газели" за несколько секунд до трагедии. На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что водитель автомобиля тормозит перед нарушителем и объезжает его.

Передвижения погибшего, который переходил в неположенном месте Кутузовский проспект, можно отследить на ролике по его тени. Кроме "газели" перед ним затормозили ещё несколько машин, чуть позже на другой стороне дороги мужчину сбил "гелендваген".