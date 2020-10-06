Петербург начнут украшать к Новому году в начале ноября

Первые признаки приближения Нового года появятся на улицах Петербурга 9 ноября, когда город начнут украшать. Работы будут проводить поэтапно: к 1 декабря в праздничное убранство оденут центральные магистрали города, к 10 декабря будут включены гирлянды, а ещё через десять дней зажгут огни на новогодних ёлках и на Дворцовом мосту, пишет газета "Петербургский дневник".
— Несмотря на ситуацию, связанную с борьбой по распространению новой коронавирусной инфекции и сокращением бюджета, предусмотренного на централизованное оформление города, удалось практически полностью сохранить новогоднюю программу оформления прошлого года, — отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
В 2020 году, как и в 2019-м, упор будет сделан на украшение удалённых от центра районов. В Южно-Приморском парке появится декоративная композиция "Ротонда", особенное оформление ждёт Гражданский и Приморский проспекты и набережную Чёрной речки.
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый годБольше всего бронирований приходится на внутренние авиарейсы.
Общий объём финансирования составил 182 миллиона рублей — на четверть меньше, чем годом ранее. В городе будет установлена 61 искусственная ель. Высота главной ели, которая появится на Дворцовой площади, составит 25 метров.
Ранее россияне рассказали, как хотят провести новогодние каникулы.
Комментариев: 0