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Петербург начнут украшать к Новому году в начале ноября

Северная столица будет оформлена почти как обычно, несмотря на сокращение финансирования оформления к празднику на четверть.

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Фото © Pixabay

Первые признаки приближения Нового года появятся на улицах Петербурга 9 ноября, когда город начнут украшать. Работы будут проводить поэтапно: к 1 декабря в праздничное убранство оденут центральные магистрали города, к 10 декабря будут включены гирлянды, а ещё через десять дней зажгут огни на новогодних ёлках и на Дворцовом мосту, пишет газета "Петербургский дневник".

Несмотря на ситуацию, связанную с борьбой по распространению новой коронавирусной инфекции и сокращением бюджета, предусмот­ренного на централизованное оформление города, удалось практически полностью сохранить новогоднюю программу оформления прошлого года, — отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

В 2020 году, как и в 2019-м, упор будет сделан на украшение удалённых от центра районов. В Южно-Приморском парке появится декоративная композиция "Ротонда", особенное оформление ждёт Гражданский и Приморский проспекты и набережную Чёрной речки.

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Общий объём финансирования составил 182 миллиона рублей — на четверть меньше, чем годом ранее. В городе будет установлена 61 искусственная ель. Высота главной ели, которая появится на Дворцовой площади, составит 25 метров.

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