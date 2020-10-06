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Москвич прокатил ребёнка на электросамокате по МКАД. Видео заинтересовалась полиция

Мужчина ехал с малышом на относительно высокой скорости.

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Видео © Соцсети

Неизвестный мужчина прокатился по обочине Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на электросамокате с маленьким ребёнком за спиной. Его сняли на видео очевидцы, проезжавшие мимо, ролик они выложили в Сеть.

Как отмечается, скорость самоката была не самая высокая, но относительно большая. Кроме того, за мужчиной следовал автомобиль. Записью уже заинтересовались сотрудники столичного ГИБДД.

По факту опубликованного в сети Интернет видео, где мужчина передвигается на электросамокате, при этом у него за спиной находится маленький ребёнок, Управлением ГИБДД Москвы проводится проверка всех обстоятельств правонарушения, а также устанавливается личность нарушителя, — заявили Лайфу в ведомстве.

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Теперь владельцы транспорта получат штрафы и будут платить за эвакуатор.

Ранее в Краснодаре легковушка снесла отца с шестилетней дочерью, передвигавшихся на электросамокате. В результате мужчина и девочка были сильно травмированы.

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