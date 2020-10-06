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После ДТП звезда "Холостяка" назвала хозяина "гелендвагена" своим сожителем. Но родственники впервые о ней слышат

У мужчины есть жена и дети.

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Видео © LIFE

Владелец "гелендвагена", на котором звезда "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила человека в Москве, является сожителем девушки. По крайней мере, так она сама рассказала в полиции. Как сообщил Лайфу анонимный источник, Рагим Шамшилов купил дорогую иномарку совсем недавно — в июне этого года. С тех пор автомобилю было предписано почти 60 штрафов за различные нарушения.

При этом известно, что у Рагима Шамшилова есть жена и дети, а родственники владельца сети аптек о его союзе с Коротковой слышат впервые. По словам родственницы Шамшилова, с которой пообщался Лайф, отношения с супругой у него всегда были хорошие, а в том, что бизнесмен и телезвезда могли быть любовниками, женщина сомневается.

Вообще не знаю, кто она такая. У Рагима есть жена, всё как бы у него нормально, — рассказала она, добавив, что никогда раньше не видела родственника с Коротковой.

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Медики выявили у девушки ушиб мягких тканей.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла на Кутузовском проспекте накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову.

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