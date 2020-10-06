Юрист оценил шансы звезды "Холостяка" избежать наказания за смертельное ДТП

Однако от компенсации семье погибшего ей не отвертеться ни при каких обстоятельствах.

Звезде "Холостяка" Виктории Коротковой, вероятнее всего, удастся избежать уголовной ответственности за смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Так считает автоюрист Сергей Радько. По его мнению, либо будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо дело возбудят, но позже закроют.

— Если нет её вины в наезде, то есть у неё не было технической возможности избежать наезда, то тогда здесь, возможно, будет только наказание за выезд на встречную полосу, да и то, если будет установлено, что это стало следствием нарушения, а не следствием стечения обстоятельств, связанных с наездом на пешехода, — рассказал Радько в беседе с Лайфом.

Однако отсутствие вины в смерти пешехода не освободит Короткову от возмещения морального вреда его семье. По словам адвоката, девушке в любом случае придётся компенсировать расходы на похороны мужчины, содержать его иждивенцев при наличии таковых и так далее. Что касается действий самого погибшего, то автоюрист назвал их глупой неосторожностью. Он также удивился, как пешеходу вообще удалось дойти до середины дороги в таком оживлённом участке.

— Здесь, несомненно, нарушения со стороны пешехода есть. Он переходил дорогу в неположенном месте и не учёл интенсивность движения, количество полос и скорость движения автомобилей, — сказал Радько.