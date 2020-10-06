Юрист оценил шансы звезды "Холостяка" избежать наказания за смертельное ДТП

Звезде "Холостяка" Виктории Коротковой, вероятнее всего, удастся избежать уголовной ответственности за смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Так считает автоюрист Сергей Радько. По его мнению, либо будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо дело возбудят, но позже закроют.

— Если нет её вины в наезде, то есть у неё не было технической возможности избежать наезда, то тогда здесь, возможно, будет только наказание за выезд на встречную полосу, да и то, если будет установлено, что это стало следствием нарушения, а не следствием стечения обстоятельств, связанных с наездом на пешехода, — рассказал Радько в беседе с Лайфом.

Однако отсутствие вины в смерти пешехода не освободит Короткову от возмещения морального вреда его семье. По словам адвоката, девушке в любом случае придётся компенсировать расходы на похороны мужчины, содержать его иждивенцев при наличии таковых и так далее. Что касается действий самого погибшего, то автоюрист назвал их глупой неосторожностью. Он также удивился, как пешеходу вообще удалось дойти до середины дороги в таком оживлённом участке.

— Здесь, несомненно, нарушения со стороны пешехода есть. Он переходил дорогу в неположенном месте и не учёл интенсивность движения, количество полос и скорость движения автомобилей, — сказал Радько.

Напомним, смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте накануне около 23:00. За рулём иномарки находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.