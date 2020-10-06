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Фейерверки как на праздник. В Ростовской области эффектно сгорал склад с пиротехникой — видео

Сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание.

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Видео © Телеграм-канал "Ростов № 1"

На рынке в Аксайском районе Ростовской области загорелись складские помещения с макулатурой и пиротехникой, фейерверки начали разрываться.

Как отмечает телеграм-канал "Ростов № 1", сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать возгорание. В тушении пожара было задействовано 36 человек и 10 единиц техники.

В Мексике взорвался целый рынок пиротехники

Судя по кадрам с места событий, торговых лотков не осталось и в помине, а вместо рынка осталось большое пепелище.

Ранее в Италии при взрыве на складе с пиротехникой погибло четыре человека.

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