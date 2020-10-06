Музей стоимостью 50 млрд. СК показал склад шикарного имущества обвиняемых в растрате братьев Ананьевых

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ РФ, МВД России и Росфинмониторингом установили имущество бывшего председателя правления "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, которых обвиняют в растрате. Его оценивают в 50 миллиардов рублей, уже наложен арест.

Правоохранители обнаружили целый склад картин разной ценности, некоторые из которых хранились без какой-либо упаковки. Кроме того, помещение практически полностью заставлено коробками с разным содержимым.

Следователям уже удалось задержать 5 из 9 установленных соучастников преступления, остальные объявлены в розыск, как и сами братья Ананьевы.

Как сообщает СК, в 2017 году братья, боясь утратить возможность управления банком из-за выявленных нарушений при кредитовании, создали группу для хищения средств. Под видом покупки ценных бумаг иностранной компании злоумышленники вывели из финансового оборота РФ в Республику Кипр около 87,2 миллиарда рублей, после чего воспользовались этими средствами по собственному усмотрению.