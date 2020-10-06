Сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате свыше 200 млн рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии города. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По версии следствия, их действия повлекли за собой тяжкие последствия — необоснованные траты из бюджета на сумму более 202 миллионов рублей. В 2016 году должностные лица заключили муниципальные контракты на покупку квартир в строящихся домах на 249 миллионов рублей. К настоящему времени строительство не закончено, более того, оно не ведётся. При этом чиновники авансом перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья, а компании, возводившие здания, обанкротились.