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Сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате свыше 200 млн рублей

Проживающие в аварийных домах горожане так и не переехали в новое жильё — оно попросту не достроено.

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Фото © Pixabay

В Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии города. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По версии следствия, их действия повлекли за собой тяжкие последствия — необоснованные траты из бюджета на сумму более 202 миллионов рублей. В 2016 году должностные лица заключили муниципальные контракты на покупку квартир в строящихся домах на 249 миллионов рублей. К настоящему времени строительство не закончено, более того, оно не ведётся. При этом чиновники авансом перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья, а компании, возводившие здания, обанкротились.

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В рамках расследования уголовного дела в городской администрации и по месту жительства подозреваемых прошли обыски.

Ранее по подозрению в растрате свыше 78 миллионов рублей был задержан бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

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