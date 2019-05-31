Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка

По данным суда, в перечень имущества экс-владельцев банка входит более 50 объектов недвижимости и музей.

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка постановил наложить арест на имущество бывших владельцев банка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых — и менеджеров кредитной организации на сумму порядка 282,2 млрд рублей. Информация следует из материалов суда.

У Дмитрия Ананьева арестовано 33% акций в компании ООО "ПСБ-Менеджмент", денежные средства на счетах и самолёт Bombardier Challenger 650. В отношении его брата, Алексея Ананьева, суд также наложил арест на воздушное судно Bombardier Challenger 650, банковские счета, доли в компаниях (100% — в ООО "ТС-холдинг", 33% — в ООО "ПСБ-Менеджмент", 4% — в ООО "Прэктис кэпитал" и незначительный процент в ООО "Новое время").

В перечень имущества братьев Ананьевых также входит более 50 объектов недвижимости, девять автомобилей, здание и коллекция музея ИРРИ.

Напомним, 15 декабря ЦБ РФ объявил о санации Промсвязьбанка. После этого Алексей и Дмитрий Ананьевы решили разделить активы. Первому достался системный интегратор "Техносерв", а Дмитрию — банковский холдинг Promsvyaz Capital B.V., ПСН и ряд медиаактивов.