В "Промсвязьбанке" назвали причину санации

Центробанк принял решение о введении временной администрации в кредитном учреждении.

Совладельцы "Промсвязьбанка" Дмитрий и Алексей Ананьевы заявили, что санация кредитного учреждения стала следствием решения Центробанка о доначислении резервов, которое было принято по итогам длительной ревизии активов.

— В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк, — отмечается в обращении.

Подчёркивается, что "Промсвязьбанк" прошёл в последнее время через ряд тяжёлых испытаний. По словам совладельцев, "не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли на прочность".

Ранее Лайф сообщал, что функции временной администрации по управлению банком возложили на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Кредитное учреждение продолжает работу в обычном режиме.