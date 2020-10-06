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Названа дата второй осенней презентации Apple. Возможно, покажут iPhone 12

Показ следующего поколения "яблочных" смартфонов был отложен. Возможно, их представят в этом месяце.

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Фото © Apple

Вторая осенняя презентация Apple пройдёт 13 октября в 20:00 по московскому времени. На ней, возможно, презентуют iPhone 12. Ранее в сентябре компания презентовала Apple Watch Series 6 и SE, iPad восьмого поколения и Air четвёртого поколения.

Предположительно, будут показаны четыре модели iPhone. Главное нововведение — датчик LiDar для более точной работы дополненной реальности.

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Вышел смартфон среднего класса, который подозрительно похож на iPhone. А ещё у него крайне много альтернатив с уникальными фишками. Впрочем, ему тоже есть что предложить. Например, у него самый удобный корпус из всех устройств в его ценовой категории.

Ранее вышла iOS 14 с виджетами на рабочем столе и возможностями кастомизации иконок. Модели iPhone 12 получат её из коробки.

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