Названа дата второй осенней презентации Apple. Возможно, покажут iPhone 12

Камера как у iPhone 12, но только внешне. 5 причин обратить внимание на OPPO Reno4 Lite и насторожиться Вышел смартфон среднего класса, который подозрительно похож на iPhone. А ещё у него крайне много альтернатив с уникальными фишками. Впрочем, ему тоже есть что предложить. Например, у него самый удобный корпус из всех устройств в его ценовой категории.