Названа дата второй осенней презентации Apple. Возможно, покажут iPhone 12

Вторая осенняя презентация Apple пройдёт 13 октября в 20:00 по московскому времени. На ней, возможно, презентуют iPhone 12. Ранее в сентябре компания презентовала Apple Watch Series 6 и SE, iPad восьмого поколения и Air четвёртого поколения.
Предположительно, будут показаны четыре модели iPhone. Главное нововведение — датчик LiDar для более точной работы дополненной реальности.
Камера как у iPhone 12, но только внешне. 5 причин обратить внимание на OPPO Reno4 Lite и насторожитьсяВышел смартфон среднего класса, который подозрительно похож на iPhone. А ещё у него крайне много альтернатив с уникальными фишками. Впрочем, ему тоже есть что предложить. Например, у него самый удобный корпус из всех устройств в его ценовой категории.
Ранее вышла iOS 14 с виджетами на рабочем столе и возможностями кастомизации иконок. Модели iPhone 12 получат её из коробки.
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