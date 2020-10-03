Вы переплачиваете за подписки на музыку и кино вдвое. Рассказываем, как сэкономить

Музыка, видео, книги - за весь этот контент вы платите по подписной модели раз в месяц. Средства снимаются автоматически, поэтому потерять контроль над расходами очень просто. Если следить за ними, можно тратить вдвое меньше. Как это сделать - в материале Лайфа.

Представьте ситуацию: вы подписались на сервис, потому что вам был интересен какой-то фильм. Онлайн-кинотеатр предложил вам подписку за 1 рубль, потому что вы ему очень понравились, а потом, спустя месяц, цена будет составлять уже 399 рублей в месяц. Когда вы получаете SMS об очередном списании средств? Чаще всего невовремя, по пути на работу, на работе, на встрече, когда угодно, но крайне редко в тот момент, когда вы готовы сразу же пойти и отменить подписку навсегда. Для этого необходимо совершить множество дополнительных действий, вот подписаться было просто, оставили номер банковской карты — и вы уже любимый клиент. Отписаться в разы сложнее. Увидели SMS о списании 399 рублей, на мгновение рассердились, а через день уже забыли - всё, спустя месяц с вас снова спишут 399 рублей, вызвав у вас секундную злость и заработав на вашей лени очередные деньги.

Мы пользуемся подписками. Почему они так популярны?

В 2020 году большинство приложений работают по подписной модели. Стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, электронные книги, игры на консоли — за все это мы платим раз в месяц фиксированную сумму. Это делает приложения более доступными для пользователей, а разработчикам обеспечивает более стабильный доход.

Пионером в развитии подписной модели была компания Adobe. В 2013 году компания-создатель Photoshop отказалась от успешно продаваемых коробочных лицензий Creative Suite и предложила Creative Cloud с помесячным доступом. Как результат — уже во втором квартале 2014 года у нее прибавилось 464 тысячи подписчиков, а всего тогда на облачный сервис подписалось 2,3 миллиона пользователей.

— Главную роль в нашем прогрессе сыграли люди, которые хотят работать с Creative Cloud и при этом отказались от пиратских копий. Этот результат наши продукты приносят за счет низкой цены и высокой ценности. А это стало возможно благодаря подписной модели, — говорил главный исполнительный директор Adobe Systems Шантану Нарайен.

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Сейчас подписная модель используется самыми популярными сервисами: Spotify, Apple Music, "Кинопоиск", moreTV и другие. Кроме того, компании-конгломераты предложили комбоподписки сразу на несколько сервисов, и цена оптом выходит ниже, чем платить за каждый сервис отдельно. Это "Яндекс.Плюс", Combo Mail.ru, "СберПрайм" и Apple One. Wi-Fi в метро, гигабайты в облаке - эти услуги оплачиваются также по подписке.

Главный плюс подписок — возможность платить за время пользования, а не за факт владения продуктом. Вы можете арендовать библиотеку сериалов у онлайн-кинотеатра, один раз посмотреть и больше никогда не возвращаться. При таком сценарии использования переплачивать за DVD на полке или файл в хранилище сервиса действительно не стоит.

Представьте: за 1 месяц вы посмотрели 10 фильмов и заплатили за это 199 рублей. В прошлом, когда кино продавалось поштучно, как в iTunes, вы бы платили 199 рублей за каждый фильм. Итого у вас получилось бы 1990 рублей, с подписной моделью вы сэкономили в 10 раз.

В чем минус подписок? С ними нужно быть внимательным

Проблема в том, что мало кто пользуется всеми преимуществами подписной модели. Как правило, пользователь оформляет подписку один раз и забывает про нее. Так, в течение месяцев, когда он не пользуется ей, приложение списывает деньги.

До недавнего времени раздел с подписками было трудно найти в интерфейсе iOS и Android. В последние годы разработчики решили проблему. Вот, как посмотреть список подписок:

iOS: Откройте приложение App Store. Зайдите в "Аккаунт" —> "Подписки". И перед вами выстроится их список.

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Android: Откройте магазин приложений Google Play. Пройдите в "Дополнительное меню" (три горизонтально расположенные полоски) — > "Подписки". Аналогичным образом перед вами появится их список.

В 2020 году этого недостаточно. Подписок стало слишком много. Они могут оформляться на разных платформах, и теперь за ними нужно следить.

Предположим, вы активировали пробный период подписки и забыли о ней. А она при этом начала снимать деньги. Или вы пользуетесь несколькими стриминговыми сервисами, или игнорируете комбо-подписки.Так, ваши траты могут вырасти почти вдвое.

Как оптимизировать расходы?

Вам хватит одного стримингового сервиса. Это самые стремительно развивающиеся приложения с подписной моделью. В начале развития у них в разное время выходили новые альбомы, а могли вовсе не появиться. Соответственно, люди и оформляли по несколько подписок. Теперь же проблемы нет.

Разница заключается лишь в интерфейсе, а медиатека и качество звука (16 бит) одинаковое во всех приложениях. Одним аккаунтом можно пользоваться на нескольких устройствах - в Apple Music до 10. Соответственно, вам понадобится лишь одна подписка. Какая - выберите в зависимости от приоритетов: Spotify - это точная система рекомендаций, "Яндекс.Музыка" - удобная веб-версия, YouTube Music - возможность быстро увидеть клип к песням, Apple Music - интеграция в экосистему.

Следите за сервисами, которыми пользуетесь. В App Store и Google Play легко отказаться от подписки. Проблемным остается отключение, если вы оформляли ее на компьютере или смарт-ТВ. Платежи проходят не через AppStore и Google Play, и в одном разделе вы их все не найдете, придется искать по одному.

Найти их можно не в магазинах, а в интерфейсе самого приложения. Кратко: на Netflix, в "Кинопоиске", MEGOGO и Ivi вам нужно найти раздел «Подписки» - там указан тариф, привязанная банковская карта и состояние услуги автопродления. Подробно мы об этом рассказывали в отдельном материале.

Ищите альтернативу подпискам. Кино можно взять в прокат. Просмотр одного фильма стоит от 39 рублей в любом онлайн-кинотеатре. Он будет доступен для активации в течение 30 дней, а после нажатия на просмотр - в течение 48 часов. Допустим, вы посмотрели два фильма за месяц и заплатили 78 рублей. А подписка в месяц стоит в среднем 199 рублей. Экономия больше 100 рублей.

Подумайте, нужна ли вам комбо-подписка. Apple One доступна в России. По минимальному тарифу вы получите Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц. Но допустим, вы пользуетесь только стриминговым сервисом и облаком для резервной копии. По отдельности они стоят 169 руб. и 59 руб. И в сумме вы заплатите за них 228 рублей. То есть, при таких запросах с Apple One вы будете переплачивать 137 рублей в месяц и 1644 рубля в год. Apple One - это рентабельно, если вы пользуетесь хотя бы Apple Music и Apple TV+, если вам интересно что-то одно, не оформляйте подписку.

За приложения и услуги можно временно не платить. Пользуйтесь этим. Adobe открыто говорила с мемента перехода на подписную модель: вы можете отменить подписку, как только перестанете пользоваться ее программами. Это распространяется на все сервисы и услуги. Они не берут деньги за подключение, соответственно, подписки можно временно отключать. Уехали из города на месяц, отключили подписку на Wi-Fi в метро. Закончился сезон любимого сериала, а до следующего четыре месяца - смело отключайте подписку.