Вы переплачиваете за подписки на музыку и кино вдвое. Рассказываем, как сэкономить

Мы пользуемся подписками. Почему они так популярны?

Сейчас подписная модель используется самыми популярными сервисами: Spotify, Apple Music, "Кинопоиск", moreTV и другие. Кроме того, компании-конгломераты предложили комбоподписки сразу на несколько сервисов, и цена оптом выходит ниже, чем платить за каждый сервис отдельно. Это "Яндекс.Плюс", Combo Mail.ru, "СберПрайм" и Apple One. Wi-Fi в метро, гигабайты в облаке - эти услуги оплачиваются также по подписке.

В чем минус подписок? С ними нужно быть внимательным

Как оптимизировать расходы?

Подумайте, нужна ли вам комбо-подписка. Apple One доступна в России. По минимальному тарифу вы получите Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц. Но допустим, вы пользуетесь только стриминговым сервисом и облаком для резервной копии. По отдельности они стоят 169 руб. и 59 руб. И в сумме вы заплатите за них 228 рублей. То есть, при таких запросах с Apple One вы будете переплачивать 137 рублей в месяц и 1644 рубля в год. Apple One - это рентабельно, если вы пользуетесь хотя бы Apple Music и Apple TV+, если вам интересно что-то одно, не оформляйте подписку.