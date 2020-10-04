Взять дорогой телевизор не всегда есть возможность. В таком случае важно внимательно выбрать бюджетную модель. В доступных производители максимально экономят, важно, чтобы это не сказалось на надежности устройства.

Бюджетный телевизор — это за сколько?

Осенью этого года Xiaomi выпустила телевизор Redmi Smart TV A32. Он получил экран с диагональю 32 дюйма, 64-битный чип A53, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, графический процессор Mali-450. Фишка устройства — цена: оно стоит 799 юаней или около 9 тысяч рублей. Это самый низкий ценовой сегмент. Всего бюджетных уровня два.

Бюджетные телевизоры делятся два две ценовые категории: до 15 тысяч рублей и от 15 до 20 тысяч рублей. Первые — для тех, у кого совсем нет денег, там самые низкие параметры и наиболее доступные комплектующие. Вторые — уже приличнее: экраны Full HD, больше объем оперативной памяти и накопителя, мощнее чипы.

Бюджетный сегмент самый сложный у любого вида устройств. Здесь производители экономят на комплектующих и привлекают внимание к модели какой-либо одной особенностью, умалчивая про другие. Разберемся, как подобрать оптимальное устройство, которое не выйдет из строя через неделю.

Какой бренд бюджетного телевизора выбрать?

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В бюджетном сегменте больше всего Б-брендов с малой долей рынка: Haier, Harper, Orion и прочих. Гораздо меньше моделей А-брендов: LG, Samsung, Phillips, Sony и подобных, более известных марок. Они ориентируются на более дорогие сегменты.

Берите телевизор именно А-бренда: Samsung, LG, Phillips, Sony. Они гораздо сильнее беспокоятся о репутации и лояльности пользователей, поэтому выход из строя их моделей менее вероятен. Кроме того, А-бренд — это более удобное сервисное обслуживание. Найти сервисный центр условного LG проще, потому что их больше, чем у условного Haier. Достать комплектующие к условному LG 28LN515S-PZ сотрудникам будет легче, чем, например, к Haier 32 Smart TV BX.

В то же время ремонт устройства B-бренда — настоящий ад. Для начала, вам будет трудно найти сервисный центр. Возможно, придется ехать в другой город. Допустим, устройство взяли в ремонт. Скорее всего, он продлится дольше, чем в сервисном центре А-бренда. Комплектующие придется ждать с AliExpress, потому что специально в Россию их не завозят, а доставка мелких товаров с маркетплейса может затянуться на месяцы.

Какие бюджетные телевизоры нельзя покупать?

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Сторонитесь самых дешевых телевизоров от малоизвестных марок: Asano, Irbis, Blackton и подобных. Как правило, они продаются в гипермаркетах, вроде АШАНа или МЕТРО, а также на AliExpress. Стоят 3-5 тысяч рублей. Производители таких устройств максимально экономят на комплектующих, а пользователи стабильно жалуются на быстрый выход из строя.

Например, модель Irbis 20S30HA102B предлагает экран 50 Гц. С таким параметром картинка будет недостаточно плавной, потому что оптимальное значение - 60 Гц. Другие недостатки в бюджетных моделях Б-брендов проявляются из-за дешевых комплектующих. Как вариант, зерно на экране - когда между пикселями слишком большое расстояние, и их видно.

Какими должны быть параметры бюджетного телевизора?

Ключевой — разрешение экрана. HD — самое низкое. Впрочем, оно приемлемо у телевизоров до 15 тысяч рублей. Если же вы выбираете модель в ценовой категории от 15 до 20 тысяч рублей, ищите модель с Full HD. Чем выше, тем лучше — картинка будет более четкой.

Второй важный параметр - диагональ экрана. Она должна составлять не более 32 дюймов. Даже при разрешении HD или Full HD картинка будет четкой, и вы не заметите низкого качества. Для большей диагонали экрана нужны более высокие параметры, иначе картинка окажется нечеткой из-за низкой плотности пикселей.

Назначение. Недорогой телевизор лучше всего подходит для кухни, где требуется самая маленькая диагональ. Для гостиной же, где нужна большая диагональ, недорогой телевизор не подходит.

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Тип матрицы - исключительно LCD. В 2020 году активно продвигаются OLED, при этом они качественные лишь во флагманских моделях, в доступные же ставят самые дешевые, и они со временем выгорают. У LCD в свою очередь нет эффекта памяти, поэтому они более долговечны. Кроме того, эти матрицы не искажают цвета и не делают их чрезмерно насыщенными.

Программные улучшения экрана и звука. Не смотрите на них. Самые популярные, вроде HDR, не поддерживаются на подобных устройствах. Здесь заявляют более редкие, вроде 3D. Беда в том, что он совместим с малым количеством каналов. Если вы предпочтете телевизор без этой технологии, то ничего не потеряете.

Будет ли работать smart TV?

Не рассчитывайте на эту возможность в недорогом телевизоре. Она часто заявлена, но пользоваться ей невозможно из-за слабых характеристик телевизора. От этого интерфейс начинает лагать или зависать.

Для стабильной работы smart TV требуется минимум 4 Гб накопителя, а желательно 8 Гб, но это редкость. Из-за нехватки места в памяти операционной системе и приложениям сложнее распределять данные, отсюда появляются проблемы, и ваша жизнь превращается в ад: медленная работа интерфейса, долгая загрузка и ошибки в системе.

Решение проблемы - покупка ТВ-приставки за 3-5 тысяч рублей. В качественной модели больше объема оперативной памяти и накопителя (как правило, 2+8 Гб), и smart TV на них работает более стабильно. Оптимальное решение - телевизор за 15 000 рублей с экраном Full HD и ТВ-приставка за 5 тысяч рублей. Выйдет 20 тысяч рублей, за эти деньги вы получите неплохой экран и программное обеспечение, работающее без ограничений. Поэтому ориентируйтесь на параметры экрана и железо, а не наличие smart TV. Как ее выбрать, мы рассказывали в отдельном материале.

Стоит ли покупать бюджетный телевизор?

Зависит от того, какой технический потенциал вы хотите увидеть в устройстве. Чудес не бывает - недорогие устройства менее долговечны, чем средний класс (20-40 тысяч рублей) и тем более флагманы (от 40 тысяч рублей).