Оглавление Бюджетный телевизор — это за сколько? Какой бренд бюджетного телевизора выбрать? Какие бюджетные телевизоры нельзя покупать? Какими должны быть параметры бюджетного телевизора? Будет ли работать Smart TV? Стоит ли покупать бюджетный телевизор?

Бюджетный телевизор — это за сколько?

Осенью этого года Xiaomi выпустила телевизор Redmi Smart TV A32. Он получил экран с диагональю 32 дюйма, 64-битный чип A53, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, графический процессор Mali-450. Фишка устройства — цена: оно стоит 799 юаней (или около девяти тысяч рублей). Это самый низкий ценовой сегмент. Всего бюджетных уровня два.

Бюджетные телевизоры делятся на две ценовые категории: до 15 тысяч рублей и от 15 до 20 тысяч рублей. Первые — для тех, у кого совсем нет денег, там самые низкие параметры и наиболее доступные комплектующие. Вторые — уже приличнее: экраны Full HD, больше объём оперативной памяти и накопителя, мощнее чипы.

Бюджетный сегмент — самый сложный у любого вида устройств. Здесь производители экономят на комплектующих и привлекают внимание к модели какой-либо одной особенностью, умалчивая про другие. Разберёмся, как подобрать оптимальное устройство, которое не выйдет из строя через неделю.

Какой бренд бюджетного телевизора выбрать?

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В бюджетном сегменте больше всего Б-брендов с малой долей рынка: Haier, Harper, Orion и прочих. Гораздо меньше моделей А-брендов: LG, Samsung, Philips, Sony и подобных, более известных марок. Они ориентируются на более дорогие сегменты.

Берите телевизор именно А-бренда: Samsung, LG, Philips, Sony. Они гораздо сильнее беспокоятся о репутации и лояльности пользователей, поэтому выход из строя их моделей менее вероятен. Кроме того, А-бренд — это более удобное сервисное обслуживание. Найти сервисный центр условного LG проще, потому что их больше, чем условного Haier. Достать комплектующие к условному LG 28LN515S-PZ сотрудникам будет легче, чем, например, к Haier 32 Smart TV BX.

В то же время ремонт устройства B-бренда — настоящий ад. Для начала вам будет трудно найти сервисный центр. Возможно, придётся ехать в другой город. Допустим, устройство взяли в ремонт. Скорее всего, он продлится дольше, чем в сервисном центре А-бренда. Комплектующие придётся ждать с AliExpress, потому что специально в Россию их не завозят, а доставка мелких товаров с маркетплейса может затянуться на месяцы.

Какие бюджетные телевизоры нельзя покупать?

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Сторонитесь самых дешёвых телевизоров от малоизвестных марок: Asano, Irbis, Blackton и подобных. Как правило, они продаются в гипермаркетах вроде "Ашана" или Metro, а также на AliExpress. Стоят три-пять тысяч рублей. Производители таких устройств максимально экономят на комплектующих, а пользователи стабильно жалуются на быстрый выход из строя.

Например, модель Irbis 20S30HA102B предлагает экран 50 Гц. С таким параметром картинка будет недостаточно плавной, потому что оптимальное значение — 60 Гц. Другие недостатки в бюджетных моделях Б-брендов проявляются из-за дешёвых комплектующих. Как вариант, зерно на экране — когда между пикселями слишком большое расстояние и их видно.

Какими должны быть параметры бюджетного телевизора?

Ключевой — разрешение экрана. HD — самое низкое. Впрочем, оно приемлемо у телевизоров до 15 тысяч рублей. Если же вы выбираете модель в ценовой категории от 15 до 20 тысяч рублей, ищите модель с Full HD. Чем выше, тем лучше — картинка будет более чёткой.

Второй важный параметр — диагональ экрана. Она должна составлять не более 32 дюймов. Даже при разрешении HD или Full HD картинка будет чёткой, вы не заметите низкого качества. Для большей диагонали экрана нужны более высокие параметры, иначе картинка окажется нечёткой из-за низкой плотности пикселей.

Назначение. Недорогой телевизор лучше всего подходит для кухни, где требуется самая маленькая диагональ. Для гостиной же, где нужна большая диагональ, недорогой телевизор не подходит.

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Тип матрицы — исключительно LCD. В 2020 году активно продвигаются OLED, при этом они качественные лишь во флагманских моделях, в доступные же ставят самые дешёвые, и они со временем выгорают. У LCD, в свою очередь, нет эффекта памяти, поэтому они более долговечны. Кроме того, эти матрицы не искажают цвета и не делают их чрезмерно насыщенными.

Программные улучшения экрана и звука. Не смотрите на них. Самые популярные (вроде HDR) не поддерживаются на подобных устройствах. Здесь заявляют более редкие (вроде 3D). Беда в том, что он совместим с малым количеством каналов. Если вы предпочтёте телевизор без этой технологии, то ничего не потеряете.

Будет ли работать Smart TV?

Не рассчитывайте на эту возможность в недорогом телевизоре. Она часто заявлена, но пользоваться ею невозможно из-за слабых характеристик телевизора. От этого интерфейс начинает лагать или зависать.

Для стабильной работы Smart TV требуется минимум 4 Гб накопителя, а желательно 8 Гб, но это редкость. Из-за нехватки места в памяти операционной системе и приложениям сложнее распределять данные, отсюда появляются проблемы — и ваша жизнь превращается в ад: медленная работа интерфейса, долгая загрузка и ошибки в системе.

Решение проблемы — покупка ТВ-приставки за три-пять тысяч рублей. В качественной модели больше объёма оперативной памяти и накопителя (как правило, 2+8 Гб), Smart TV на них работает более стабильно. Оптимальное решение — телевизор за 15 000 рублей с экраном Full HD и ТВ-приставка за пять тысяч рублей. Выйдет 20 тысяч рублей, за эти деньги вы получите неплохой экран и программное обеспечение, работающее без ограничений. Поэтому ориентируйтесь на параметры экрана и железо, а не на наличие Smart TV. Как её выбрать, мы рассказывали в отдельном материале.

Стоит ли покупать бюджетный телевизор?

Зависит от того, какой технический потенциал вы хотите увидеть в устройстве. Чудес не бывает — недорогие устройства менее долговечны, чем средний класс (20–40 тысяч рублей) и тем более флагманы (от 40 тысяч рублей).