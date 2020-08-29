Дешевые, недолговечные и опасные. Почему нельзя покупать телевизор из "Ашана"

Бюджетным смартфоном можно пользоваться. Там слабый процессор, но его мощности хватает для запуска приложений, отказаться стоит лишь от требовательных игр. С телевизорами другая история. Самые доступные модели работают нестабильно и с серьёзными ограничениями.

Телевизор — дорогое устройство. Если iPhone по цене $1000 до сих пор будоражит людей, то высокая цена за большой экран — уже данность, и с этим не спорят.

Производство дисплеев затратное, поэтому производители продают их дорого, чтобы окупить вложения и выйти в плюс. Кроме того, пиксели в принципе много стоят, а у телевизоров дисплеи самые большие и, соответственно, дорогие. Одна и та же модель с большей диагональю дисплея может стоить на треть дороже той, у которой незначительно меньше экран.

Только эти факты не мешают производству бюджетных телевизоров. Они продаются в гипермаркетах, вроде METRO и "Ашана". На "Яндекс.Маркете", если отсортировать выдачу по цене по возрастанию, появится масса доступных устройств за 3–7 тысяч рублей.

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Казалось бы, эти модели полностью рушат вышеупомянутые заявления. Если бы работали стабильно и не доставляли проблем. А они могут превратить жизнь владельца в ад. Покупая их, вы обрекаете себя на проблемы с устройством. Ниже самые частые проблемы бюджетных телевизоров.

Слишком низкие параметры экрана. Картинка будет некачественной

В бюджетных устройствах стоят, как правило, экраны с минимальным разрешением — HD (1366 x 768). Это оптимальный параметр для кухонного телевизора, где диагональ экрана не превышает 20 дюймов, в других случаях требуется Full HD (1080 пикселей по ширине).

Но, например, в модели Asano 32LH1010T стоит дисплей с диагональю 31,5 дюйма и как раз разрешением HD. Это недопустимое сочетание характеристик.

С ним картинка будет нечёткой, менее детализированной. Это будет видно на портретах, пейзажах при любой съёмке. Кроме того, на экране вполне может образоваться зерно, это когда пиксели легко разглядеть, потому что плотность их расположения низкая.

Частота обновления должна быть минимум 60 Гц. Irbis 20S30HA102B, например, предлагает 50 Гц. С таким параметром картинка будет менее динамичной, местами — как при показе прямого эфира с плохим интернетом. В общем, никакого удовольствия от просмотра.

Проблемы появятся не сразу, а через пару месяцев. Чудес не бывает

Цена — это не только набор возможностей, но и качество самого устройства. От неё зависит, насколько дорогими и совершенными будут комплектующие, добротно ли оптимизировано программное обеспечение.

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Игнорировать качество комплектующих нельзя. С дешёвыми компонентами телевизор начнёт лагать. Причём сбои появляются не сразу, а спустя несколько недель или месяцев пользования. Это самое опасное — в магазине или после распаковки вы не увидите недостатков. Только потом не сможете пользоваться товаром.

— После 10 минут работы экран становится разноцветным, а после, если выключить и включить телевизор, только звучит, подсветка работает, а изображения нет. После отдыха пару часов всё повторяется. Явно в нём что-то перегреваться стало, — пишет Максим К. об Asano 32LH1010T 31.5" (2019).

Впрочем, недостатки в некоторых случаях можно увидеть и сразу. Чаще всего это касается экрана. Стабильность матрицы зависит именно от её качества. А пользоваться телевизором с некачественной матрицей даже опасно, можете испортить зрение.

— Если приглядеться попристальнее, можно заметить, что на экране видны пиксели [зерно], а картинка подтормаживает. Брал недавно родителям Polar line по цене на 1000 руб. дороже. И там такого нет. В телевизоре Samsung семилетней давности тоже. Матрица, видимо, самая дешёвая. Думаю, от долгого просмотра устанут глаза, — пишет пользователь Николай Ф. о SkyLine 32YT5900 32" (2019) на "Яндекс. Маркете".

Телевизор noname-бренда негде будет починить

А-бренд — это не только узнаваемость, но и высокий уровень поддержки производителем. Покупая LG, Xiaomi или Sony, вы можете быть уверены, что в регионах есть множество сервисных центров, при необходимости там найдутся комплектующие.

Чего не сказать о B-брендах. Условно, если у вас вышел из строя телевизор Asano или SkyLine, найти авторизованный сервисный центр будет проблематично. Возможно, его возьмут другие, но они примут его не по гарантии, им придётся заплатить.

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Кроме того, процесс многократно затянется. Если комплектующие для конкретного устройства не поставляются сервисному центру, он сам закажет их на AliExpress, а посылка может доставляться неделями.

Не все каналы будут работать. На некоторых не будет звука

Телевизор может работать с ограничениями в зависимости от характеристик и программного обеспечения. Каналы вроде Discovery HD, Amedia A1HD и Amedia HIT HD требуют поддержки технологии Dolby Digital для передачи звука. Если её нет, устройство покажет картинку без звука.

С такой проблемой столкнулся пользователь "Яндекс.Маркета" Алексей с Asano 22LF1020T 21.5" (2019). Sony подтверждает, что такое возможно. В некоторых случаях телевизор может выводить звук, выполняя внутреннюю конвертацию в PCM Stereo. Сможет так ваш бюджетный телевизор или нет, лотерея.

Все перечисленные проблемы учат тому, что за удобство и стабильность нужно платить. Комплектующие для устройства должны окупаться, иначе в бизнесе нет смысла. Если вы платите минимум, значит, и производитель потратился на телевизор минимально. А это гарантия некачественных компонентов и посредственного программного обеспечения.