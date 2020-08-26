6 настроек роутера, которые категорически нельзя менять. С надёжным паролем его всё равно взломают? А куда подключать кабель?

От параметров работы роутера зависит, насколько быстрым окажется интернет и как стабильно будут работать устройства в разных комнатах. Если выставить неправильные настройки, сеть станет медленной или же вовсе не будет видна. Лайф разобрался, как избежать ошибок.

Если вы устанавливаете роутер вручную, вам определённо нужно открыть его настройки через компьютер.

Войти в них можно через браузер по адресу 192.168.1.1, 192.168.2.1 или 192.168.178.1. Логин и пароль дают производитель или провайдер. Как правило, это admin, admin.

Войдя в него, вы увидите множество настроек. Вам, очевидно, захочется изменить их, если не устроит скорость сети. Некоторые изменения действительно нужны. Например, вам стоит сменить пароли по умолчанию — для подключения к сети и входа в настройки роутера.

Вместе с этим есть ряд настроек, которые менять не нужно. Путь у них будет разным — в зависимости от производителя роутера, — но принцип работы один. Разберёмся в них подробнее.

Стандарт Wi-Fi должен быть самым быстрым из возможных

Максимальная скорость беспроводной сети зависит от поддерживаемых роутером стандартов Wi‑Fi. Установите самый совершенный. Роутер не будет работать на максимальной скорости, но так вы сами не установите ему ограничения.

В настройках вам будут доступны все допустимые стандарты. Если роутер поддерживает 802.11ac, выберите его. Это самый современный и быстрый стандарт, он добавлен почти во все современные устройства. Если его нет в списке поддерживаемых, выберите 802.11n. Он более медленный, но всё ещё актуальный.

Стандарт шифрования WPA2 — самый надёжный. Не меняйте его

Ваша сеть защищается паролем. Правда, набор символов — не главное, что защищает Wi-Fi от взлома, каким бы сложным он ни был. Важно, какой стандарт шифрования используется.

Его можно установить в настройках роутера. Как правило, пользователям предлагается три типа шифрования сети: WEP, WPA и WPA2. По умолчанию может стоять любой из них, выберите именно WPA2.

Это самый совершенный и надёжный стандарт связи. Он использует протокол EAP и превосходит все остальные. С ним взлом сети будет практически невозможен. Останется только установить надёжный пароль, который злоумышленник не получит путём подбора.

Не выключайте сервер HDCP. Иначе устройства трудно будет подключить к сети

Если говорить упрощённо, HDCP-сервер — это функция роутера, автоматически выдающая IP-адреса подключающимся устройствам. Она позволяет им подключаться к Wi-Fi двумя командами — выбором сети и введением пароля.

Если её отключить, процесс соединения с сетью многократно усложнится. Каждому устройству придётся назначать IP-адрес вручную. Если этого не сделать, они не смогут соединиться с Wi-Fi и работать в нём.

Диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц нужны вам одинаково. Не отключайте ни один

Если у вас двухдиапазонный роутер, а таких среди современных большинство, в настройках будут доступны два беспроводных режима: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Так, в списке доступных сетей от вашего роутера отображаются две. По умолчанию активны оба беспроводных режима, и роутер создаёт две беспроводные сети. Это лучшее из решений, потому что у каждой сети свои плюсы.

Частота 5 ГГц меньше загружена, поэтому в ней сеть будет быстрее, чем у 2,4 ГГц. Если вам важна скорость загрузки веб-страниц и файлов, подключайтесь к первой.

В то же время диапазон 5 ГГц поддерживают только современные устройства, а значит, не все смогут к ней подключись. Кроме того, радиус покрытия у этой сети ниже, чем у 2,4 ГГц. Поэтому, если вы замечаете в определённой зоне квартиры более низкую скорость Wi-Fi, переключитесь с 5 ГГц на 2,4 ГГц. Это должно решить проблему.

Для кабеля провайдера есть только один разъём — WAN. Через другие к интернету не подключитесь

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Для подключения к провайдеру в квартиру протягивается кабель. Его нужно воткнуть в роутер. Для этого есть только один разъём — WAN. На роутере он обычно выделен — подписью WAN, Ethernet или особым цветом.

Другие же разъёмы с таким же стандартом добавлены для проводного подключения к компьютеру. Интернет через них маршрутизатор ловить не будет.

Не закрывайте доступ к сети. Это не защитит от хакеров и усложнит вам жизнь

По умолчанию Wi-Fi-сеть разрешает подключиться любому устройству, если его пользователь знает пароль. Но есть и другой режим работы. Любой роутер позволяет создать белый лист устройств, которые могут работать в его сети, другие же просто не будут видеть эту сеть.

На деле же вы получите больше минусов, чем плюсов. Настройка займёт много времени. Для этого нужно войти в настройки роутера и вручную ввести MAC-адреса устройств, которым можно подключаться к вашей сети.

И так с любым новым устройством. Представьте, что ваши знакомые или родственники, пришедшие к вам, решили воспользоваться Wi-Fi. Вам придётся узнавать MAC-адреса из устройств и вводить вручную.