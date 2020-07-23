Хакеры атаковали 250 млн роутеров, возможно, среди них ваш. 2 способа проверить его на факт взлома

Осенью прошлого года наметилась тенденция: хакеры начали атаковать домашние интернет-роутеры. По данным компании Trend Micro, в начале 2019 года фиксировалось по 9-10 млн попыток в месяц, а в декабре того же года число попыток составило почти 250 млн, в 25 раз больше. При этом мы вообще не думаем о безопасности устройства, тогда как с его помощью работают почти все наши девайсы.

Как взламывают роутеры?

Основных способа два: подбор пароля для подключения и программное обеспечение для взлома устройства. Причём наиболее распространённый способ — первый.

Пользователи либо не меняют пароль после установки прибора, либо выбирают простейшие 123456, 111111 или password. Список самых распространённых паролей есть в Интернете. Программы-взломщики же хакеры могут написать самостоятельно или скачать в Интернете.

Для чего взламывают роутеры?

Самое безобидное — соседи не хотят платить за интернет и тайно подключаются к вам. Всё это время они пользуются вашей сетью и необходимости подключать собственную нет. В этом случае вы либо ничего не ощутите, либо увидите падение скорости интернета, потому что чем больше устройств подключено, тем он медленнее.

Гораздо опаснее кража личных данных. Злоумышленники могут заразить роутер вирусом, а он распространится по подключённым устройствам и соберёт конфиденциальную информацию о вас: пароли, файлы на устройстве, банковские карты или начнёт вести запись экрана.

2 признака, что ваш роутер взломан

1. Интернет работает медленнее обычного

Чем больше устройств подключено к вашей сети, тем медленнее становится загрузка сайтов или просмотр видео онлайн. Если вдруг скорость упала, а провайдер говорит, что проблема не на его стороне, имеет смысл посмотреть список подключённых устройств. Проверить скорость можно на сайте speedtest.net.

2. Посмотрите список подключённых устройств

Роутер с заводскими настройками чаще всего имеет один из следующих IP-адресов: 192.168.1.1, 192.168.2.1 или 192.168.178.1. Логин и пароль — как правило, admin, admin.

Если войти не получилось, запросите адрес, логин и пароль у провайдера. Отключите все подключённые устройства, которые работают в сети Wi-Fi, кроме одного — с него вы мониторите активность.

На роутере разных производителей это делается по-разному, вот как посмотреть подключённые девайсы на ZTE: пройдите по Сеть —> WLAN 2.4G —> Подключённые устройства и Сеть —> WLAN 5G —> Подключённые устройства. Если в списке больше одного устройства, значит, к вам подключены дополнительные.

Список подключённых к роутеру устройств. Вы можете отслеживать их с компьютера. Скрин © LIFE

Да, способов обнаружить взлом всего два. Обнаружить его практически невозможно, поэтому самый надёжный способ — постоянно мониторить подключённые устройства.

Как защититься от хакеров?

1. Заблокируйте неизвестные устройства

Вы можете заблокировать конкретный девайс. Вот как это делается на роутере ZTE:

пройдите по Сеть —> WLAN 2.4G —> Список контроля доступа. В поле MAC-адрес введите данные неизвестного устройства, в графе "Режим" выберите "Заблокировать". Примените настройки, и устройство не получит доступ к вашему Wi-Fi.

Блокируем возможность подключения конкретного устройства к вашему Wi-Fi. Достаточно ввести его MAC-адрес. Скрин © LIFE

Чтобы легче было ориентироваться, можно выполнить одно из двух действий: временно отсоединить от сети все свои устройства или узнать MAC-адрес каждого и найти лишние подключения методом исключения.

Вот как узнать MAC-адрес:

на Windows: Нажмите клавиши Win+R —> введите команду cmd —> в появившейся командной строке введите ipconfig /all —> нажмите Enter. Данные в поле "Физический адрес" — MAC-адрес вашего компьютера.

На macOS: Системные настройки —> Сеть —> Ethernet —> Дополнительно —> Аппаратура.

На Android: "Настройки" —> "Беспроводные сети" —> Wi-Fi —> иконка настроек —> "Расширенные настройки".

На iOS и iPadOS: Настройки —> Основные об этом устройстве. "Адрес Wi-Fi" — это MAC-адрес вашего iPhone или iPad.

2. Разрешите подключаться к Wi-Fi только конкретным устройствам

Роутер позволяет создать белый лист устройств, которые могут работать в его сети. Другие же не смогут к ней подключиться, и попытки подобрать пароль будут тщетны.

Пройдите по Сеть —> WLAN 2.4G —> Список контроля доступа. В поле «Режим выберите «Разрешить». И введите MAC-адреса устройств, которым можно подключаться к вашей сети.

Создайте "белый лист" устройств, которые смогут подключиться к вашему Wi-Fi. Список можно редактировать. Скрин © LIFE

3. Сбросьте настройки роутера

Алгоритм действий следующий: сбросьте настройки роутера на заводские и поменяйте пароль. Первое можно сделать с помощью кнопки Reset на устройстве. Зажмите кнопку на 8-10 секунд и дождитесь, пока индикаторы выключатся. Второе — в личном кабинете роутера.

Важно: прежде чем сбрасывать настройки, найдите и запомните название сети и пароль по умолчанию. Как правило, данные указываются на стикере, который клеится к задней панели роутера.

4. Используйте сложный и трудноугадываемый пароль

Ещё раз изучите список самых популярных и не используйте ни один из них. Придумайте тот, который легко запомнить вам и трудно подобрать злоумышленнику.

Вот три способа:

— вспомните припев любимой песни. Ваш пароль — первые буквы каждого слова. Например, припев легендарной Linkin Park — In the End: I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter. Получится itshagsfbiteidem;

— графический ключ: придумайте любую фигуру на клавиатуре и "проведите" пальцем по её контурам. Например, "нарисуйте" на ней улыбку;