Камера как у iPhone 12, но только внешне. 5 причин обратить внимание на OPPO Reno4 Lite и насторожиться

Вышел смартфон среднего класса, который подозрительно похож на iPhone. А еще у него крайне много альтернатив с уникальными фишками. Впрочем, ему тоже есть, что предложить. Например, у него самый удобный корпус из всех устройств в его ценовой категории.

Линейка Reno от компании OPPO охватывает три ценовых уровня: средний класс (25-35 тысяч рублей), полуфлагманы (35-45 тысяч рублей) и топовые смартфоны (45 тысяч рублей и выше). Reno4 Lite относится к первому. Лайф познакомился с ним до презентации в России.

Смартфон интересен тем, что попал в самую конкурентную среду. Это сегмент, где производители удивляют. Конкурент компании Realme в прошлом году здесь выпустил модель X2 Pro с самой быстрой зарядкой в мире и топовым железом, а в этом - X3 SuperZoom с перископическим зумом. Посмотрим, что сможет Reno4 Lite.

Фото © LIFE / Денис Марков

Дизайн: о, у тебя айфон?

Первое, что бросается в глаза, — оформление камеры. Сенсоры расположены на квадратной платформе, каждая линза немного выступает — так дизайнеры в деталях повторили внешний вид iPhone 11 и, возможно, iPhone 12.

Это и плюс и минус. Оформление удачное с точки зрения маркетинга, компания обозначила, что Reno4 Lite — смартфон 2020 года. Раз он внешне соответствует трендам, значит, и по возможностям он актуален — так думает пользователь. И в руке в глазах других людей девайс будет смотреться эффектнее.

Фото © LIFE / Денис Марков

С другой стороны, смартфон стал заведомо вторичным. Платформа камер с выпирающими линзами ассоциируется со смартфонами Apple. При виде его у вас в руках собеседник подумает, что это айфон, а когда узнает, что это OPPO, то статусность устройства резко упадет, такова влиятельность бренда Apple.

С точки зрения эргономики, отдельно выпирающие сенсоры — тоже минус. В них скапливается пыль и ворс от джинс, поэтому чтобы сохранить презентабельный вид, корпус нужно постоянно протирать. Модель Reno3 Pro получила камеру с монолитным стеклом над сенсорами, это более удачное решение по части дизайна и удобства использования.

На этом минусы корпуса заканчиваются. Фишка Reno4 Lite — легкий корпус. Вес — всего 168 граммов. Для сравнения, Realme X3 SuperZoom весит 202 грамма. Он совершенно не утяжеляет руку и карман. Аппарат чувствуется еще легче благодаря правильной балансировке корпуса - задняя панель изогнута, а боковая рамка скруглена, это создает эффект большей тонкости. По размерам он обычный. Диагональ экрана — 6,43 дюйма, размеры корпуса — 160,14 х 73,77 х 7,48 мм.

Материал корпуса — пластик, боковая рамка, кнопки питания и регулировки громкости — металлические. Корпус матовый. Бликов не отражает. Отпечатки пальцев собирает хорошо, но они без проблем удаляются тряпочкой или одеждой. В общем, дизайн и экстерьер удачные. Единственное замечание — камера в точности повторяет iPhone, а это самая заметная часть корпуса.

Экран: аккуратный вырез, но нет фишки

Начнем с главных плюсов. Тут размещен О-образный вырез под две фронтальные камеры, и он миниатюрный. На Huawei P40 он занимает почти все пространство панели уведомлений по вертикали, здесь же по размерам он не больше обычной иконки.

Фото © LIFE / Денис Марков

По остальным параметрам это оптимальный дисплей для 2020 года. Тип матрицы — AMOLED, диагональ — 6,43 дюйма, разрешение — Full HD+. Единственный минус — частота обновления составляет всего 60 Гц. В 2020 году популярными становятся дисплеи на 90 Гц и 120 Гц. Практический толк от этого есть — картинка на дисплее становится более плавной.

Камера: сбалансированная, но без уникальных возможностей

В смартфоне стоят четыре камеры - 48 + 8 + 2 + 2 Мпикс. Это основной модуль, ультраширокоугольный и два сенсора для анализа глубины резкости. Первый используется для стандартной съемки, второй - с увеличенным углом обзора, третий и четвертый - для качественной съемки в портретном режиме.

Начнем с того, что лучше всего характеризует качество камеры, - HDR. При идеальной освещенности это способ добавить фотографии деталей и оттенков. С этим у камеры проблем нет - она передает множество мелочей, а свет расходится по снимку равномерно.

В ночном режиме при недостаточной освещенности получаются качественные фото. Деталей много, динамический диапазон широкий - это можно оценить по листве, где нужно много деталей и оттенков, чтобы четко передать цвет и текстуру.

Единственное - в кадре много шумов. И это проблема на программном уровне, светосилы основного сенсора в f/1,7 хватает, чтобы пропускать большое количество света с минимумом.

Фронтальная камера двойная. Разрешение - 16+2 Мпикс. Это основной модуль и сенсор для определения фокусного расстояния, чтобы фото в портретном режиме получались лучше. Фото получаются хорошие: детализация высокая, в портретном режиме размытие четкое.

Добавлен ночной режим. В нём снимок также делается на длинной выдержке, деталей и оттенков цветов становится больше. Таким режимом надо пользоваться ночью: мыло исчезает, резкость повышается. Уникальным его не назвать, такой же есть у селфи-камер Samsung и Realme.

По камере вывод такой же, как и по всему смартфону,: она добротная, но ей не хватает фишки. Она не является лучшей за свою цену по какому-либо из параметров. Впрочем, справедливости ради, она лишена и грубых недостатков. Например, Realme X3 SuperZoom - однозначный топ по съемке с увеличением, но портретный режим размывает фон посредственно. Тут любой параметр и сценарий - золотая середина.

Аппаратное обеспечение: пока проблем нет

OPPO Reno4 Lite работает на процессоре Mediatek Helio P95. По части железа он отталкивает сразу двумя факторами: это не топовый чип и не Snapdragon. Тем не менее, проблем с ним в процессе использования не возникает.

Фото © LIFE / Денис Марков

Чип работает без ограничений и запускает самые требовательные игры. PUBG Mobile и Call of Duty Mobile запустились на самых высоких настройках графики. Этого достаточно, чтобы испытать процессор на практике и сделать выводы о нем. Первая игра — одна из самых слабо оптимизированных, вторая — одна из самых требовательных. В обоих важна дальность прорисовки, что задействует много ресурсов процессора. Mediatek Helio P95 уверенно справился с задачами. Ближайший год он точно будет запускать все приложения без особых проблем.

Гигабайтов OPPO тоже не пожалела. Память — 8+128 Гбайт. Оперативки хватит, чтобы одновременно держать открытыми игру, соцсеть и браузер. Объема накопителя хватит на год. Слотов три — два под СИМ-карту и один под карту памяти microSD. Вы сможете и поставить вторую СИМ-карту, и расширить память.

Емкость аккумулятора - 4015 мАч. Для смартфона с экраном почти в 6,5 дюйма это немного, но устройство работает до конца дня при умеренном использовании, спасибо оптимизации энергопотребления. Разъем для зарядки - USB-C, стандарт - VOOC 4.0, с ним аккумулятор заряжается до 50% за 30 минут и до 100% примерно за 50 минут.

Фото © LIFE / Денис Марков

Итог: смартфон для тех, кто не определился, что хочет от устройства

OPPO Reno4 Lite кажется нам сбалансированным смартфоном, который подойдет широкому кругу пользователей. Он не удивляет ни по одному параметру отдельно, но по по набору оказывается оптимальным выбором.

Внешне он тоже наиболее привлекательный. Тот же Realme X3 SuperZoom менее презентабельный и не настолько удобный внешне. Он тяжелый, а дизайн у него как у прошлогодних устройств.