Премьер-министр Киргизии подал в отставку. Уже назначен врио

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на фоне протестов в стране подал в отставку, сообщает издание 24.kg со ссылкой на правительство. Отмечается, что заявление об уходе глава кабмина подал на имя президента страны.

В то же время парламент назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра. Им стал экс-депутат Садыр Жапаров, его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся на заседание в отеле "Достук". Парламентарии дали соответствующее письменное одобрение.