Премьер-министр Киргизии подал в отставку. Уже назначен врио

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на фоне протестов в стране подал в отставку, сообщает издание 24.kg со ссылкой на правительство. Отмечается, что заявление об уходе глава кабмина подал на имя президента страны.
В то же время парламент назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра. Им стал экс-депутат Садыр Жапаров, его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся на заседание в отеле "Достук". Парламентарии дали соответствующее письменное одобрение.
Как отмечает 24.kg, Жапаров был осуждён и отбывал наказание в колонии, его освободили после беспорядков в Бишкеке, прошедших накануне.
Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видеоОтмечается, что часть сотрудников покинули предприятие после проникновения неизвестных, оставив технику и оборудование.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. В ходе массовых беспорядков митингующие захватили здания парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов. Позднее ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.
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