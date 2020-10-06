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"Мир в ожидании". Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

По словам эксперта, рубль очень перспективная валюта для иностранных инвесторов.

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Фото © Pixabay

Весь мир сейчас находится в ожидании дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, реакции стран и того, как это повлияет на экономику, заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.

На самом деле сейчас весь мир в ожидании того, что будет дальше, как будет развиваться ситуация с CoViD-19 и как будут реагировать страны... Сейчас мы более гармонично и плавно идём по пути, в то время как многие страны очень много теряют, — поделился он в беседе с RT.

Он отметил, что говорить о каких-либо трендах в связи с ростом евро и доллара и ослаблением рубля пока не стоит, необходимо дождаться итогов года. По мнению экономиста, российская валюта будет укрепляться в дальнейшем. Кроме того, она является очень перспективной для иностранных инвесторов.

С 1 октября начинается распродажа валюты. Какие появились риски для сбережений и где сейчас не стоит хранить деньги

С 1 октября Центробанк начинает дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. По мнению финансистов, это поможет стабилизировать курс рубля. В то же время сейчас появились новые риски для сбережений. Даже в валюте и в золоте. Где стало опасно держать накопления и как спасти свои деньги?

Гинько подчеркнул, что рубль уже давно не связывается с нефтью и газом и все понимают, что экономика трансформировалась и держится на нескольких отраслях, среди которых в том числе сельское хозяйство и IT.

Ранее Лайф рассказывал, в каких валютах россияне предпочитают хранить свои сбережения.

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