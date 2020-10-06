В Анапе инвалид-колясочник бросился в воду и спас тонущего человека — видео

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В Анапе инвалид-колясочник бросился в воду, чтобы спасти тонущего человека. Инцидент произошёл накануне на одном из причалов анапской бухты. Утопающий оказался пьян, но слаженные действия спасающих его людей помогли сохранить ему жизнь.

Как рассказал сам спаситель — парадайвер Никита Ванков — на причале он снимал документальный фильм о травме, которую получил несколько лет назад в этом же месте. В один момент он увидел, как двое парней тянут третьего к берегу. Сперва Ванков стал давать им советы по правильной технике спасения, но, заметив, что сил двух человек не хватает, разделся и прыгнул в воду сам.

— Задерживаю дыхание, обхватываю утопающего, чтобы его голова была на поверхности — и он дышал, потом беру его по методике и тащу до берега. Вижу вдали катер, кричу: "На помощь!" и показываю специальный знак. Вытащили, спасли, — написал Ванков в "Инстаграме".

Никита Ванков с 14 лет прикован к инвалидному креслу. В 2007 году он неудачно прыгнул с причала и сломал шею в трёх местах. Его парализовало под водой, но, двигая одними лишь плечами, ему удалось добраться до берега по дну. Парень заново учился говорить и выполнять элементарные действия, но уже через несколько лет стал призёром соревнований по спортивному плаванию, дайвингу и другим водным видам спорта.