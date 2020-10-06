Верховный суд Киргизии оправдал врио премьер-министра, осуждённого за захват заложника

Верховный суд Киргизии оправдал Садыра Жапарова, которого сегодня парламент страны избрал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на адвоката Шарабедина Токтосунова.

— Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его, — рассказал юрист и представил заключение суда.

Садыра Жапарова осудили по статье "Захват заложника" за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году и приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима. А после беспорядков, прошедших накануне в Бишкеке, его освободили.