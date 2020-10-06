Верховный суд Киргизии оправдал врио премьер-министра, осуждённого за захват заложника

Верховный суд Киргизии оправдал Садыра Жапарова, которого сегодня парламент страны избрал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на адвоката Шарабедина Токтосунова.
— Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его, — рассказал юрист и представил заключение суда.
Садыра Жапарова осудили по статье "Захват заложника" за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году и приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима. А после беспорядков, прошедших накануне в Бишкеке, его освободили.
Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видеоОтмечается, что часть сотрудников покинули предприятие после проникновения неизвестных, оставив технику и оборудование.
Ранее сегодня премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на фоне протестов в стране подал в отставку, парламент сразу назначил врио главы кабмина Жапарова.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. В ходе массовых беспорядков митингующие захватили здания парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов. Позднее ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.
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