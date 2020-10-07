СМИ назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"

Одну из ключевых ролей в приквеле "Игры престолов" сыграет британец Пэдди Консидайн. В первом сезоне сериала HBO "Дом дракона", который будет состоять из десяти эпизодов, он станет королём Визерисом Таргариеном, передаёт Deadline.

Как отмечает портал, персонаж Консидайна будет порядочным правителем, намеревающимся продолжить наследие своего деда Джейхейриса Первого, но хорошие люди не всегда становятся великими предводителями.