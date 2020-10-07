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Банкам Киргизии предложили временно приостановить работу из-за протестов в стране

Кроме того, организациям рекомендовано усилить меры безопасности.

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Фото © ТАСС / Абылай Саралаев

Коммерческим банкам Киргизии рекомендовано временно приостановить работу из-за акций протестов, которые продолжаются в стране. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ республики.

Отмечается, что на подобный шаг могут пойти для того, чтобы обеспечить финансово-банковский сектор страны и сохранить активы финансово-кредитных организаций.

Приостановить деятельность банкам предлагается 7 октября и до стабилизации политической ситуации в стране.

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Также отмечается, что добровольцы собрались у резиденции президента, чтобы "остановить демонстрантов и не допустить беспорядков".

Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. В ходе массовых беспорядков митингующие захватили здания парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов. Позднее ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.

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