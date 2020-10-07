Врач рассказала, какой первый шаг нужно сделать при появлении симптомов ОРВИ

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что в случае появления симптомов ОРВИ следует как можно быстрее сделать тест на коронавирус и самоизолироваться. В беседе с РИА "Новости" она заметила, что после этого нужно действовать в зависимости от результатов анализа.

— В принципе необходимо как можно скорее сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если мне звонят пациенты с симптомами ОРВИ, кашлем, высокой температурой, потерей обоняния, я говорю им: как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции, — отметила медик.

По словам Гольцман, те граждане, которые страдают проблемами с дыханием и другими признаками воспаления лёгких, должны сразу же обратиться за медпомощью в больницу. Для всех остальных пациентов, как утверждает доктор, дальнейший план действий зависит от результатов теста на CoViD-19 и тяжести симптомов.

— Когда придёт результат теста, если он отрицательный, а у вас не было контактов с больными или другого риска заразиться, лечите свою простуду, и вы свободны. Если же получен положительный ответ, то всё зависит от тяжести симптомов, — уточнила Гольцман.

Специалист добавила, что в случае слабовыраженных симптомов следует лечить вирус как обычный грипп. Врач рассказала, что человеку необходим покой, тёплое питьё, а также при необходимости жаропонижающие препараты, лучше всего на основе парацетамола.