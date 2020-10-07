Названа уязвимость медицинской маски в осенний период

Специалисты заявили, что влажная погода снижает эффективность медицинских масок, которые гражданам необходимо носить в период распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает издание Daily Star, эксперты напомнили, что осенью выпадает большое количество осадков, поэтому такая особенность может создать больше проблем с масками именно в это время года.

Как утверждают специалисты, вода ограничивает поток воздуха, вскрывая уязвимость средств индивидуальной защиты. По словам экс-представителя программы ВОЗ по борьбе с раком Кэрола Сикоры, влага делает защитные маски пористыми, из-за чего они теряют свою защитную функцию в мокрую погоду.

В свою очередь, профессор Тим Спектор посоветовал людям чаще менять маски в осенний период и следить за тем, чтобы они не промокали.