Названа уязвимость медицинской маски в осенний период

Специалисты заявили, что влажная погода снижает эффективность медицинских масок, которые гражданам необходимо носить в период распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает издание Daily Star, эксперты напомнили, что осенью выпадает большое количество осадков, поэтому такая особенность может создать больше проблем с масками именно в это время года.
Названа неожиданная польза от ношения медицинской маскиЗащитное средство может спасти не только от коронавируса.
Как утверждают специалисты, вода ограничивает поток воздуха, вскрывая уязвимость средств индивидуальной защиты. По словам экс-представителя программы ВОЗ по борьбе с раком Кэрола Сикоры, влага делает защитные маски пористыми, из-за чего они теряют свою защитную функцию в мокрую погоду.
В свою очередь, профессор Тим Спектор посоветовал людям чаще менять маски в осенний период и следить за тем, чтобы они не промокали.
Ранее врач Людмила Лапа сообщила, что грязная тканевая маска не только не защитит от вирусов, но и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Поэтому её необходимо стирать каждый день и дезинфицировать, чтобы средство защиты не становилось рассадником для инфекций.
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