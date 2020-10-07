Байден предложил перенести новые дебаты, пока Трамп не выздоровеет от коронавируса

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что запланированные на 15 октября дебаты с республиканцем Дональдом Трампом должны быть перенесены, если у его оппонента всё ещё будет коронавирус. Об этом сообщает Reuters.
"Ты бы заткнулся, чувак!" Байдена возмутили постоянные перебивания Трампа во время дебатов — видеоВедущему удалось перейти к новой теме лишь спустя час.
— Если у него всё ещё будет CoViD-19, нам не следует проводить дебаты, — сказал Байден на встрече с журналистами в Пенсильвании.
По его словам, он не в курсе, как обстоят дела у Трампа сейчас, но "с нетерпением" ждёт возможности вступить в дискуссию с идущим на второй срок президентом. Однако согласен на это только в случае, если будут соблюдены все протоколы безопасности.
Трамп разрешил рассекретить все документы по делу о его "связях" с РоссиейКроме того, глава государства позволил обнародовать материалы, касающиеся скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.
В свою очередь представитель предвыборного штаба Трампа, комментируя заявления демократа, отметил, что последнему не удастся "сбежать" от встречи на дебатах и что "защитники в СМИ не смогут прикрыть" его от этого, поскольку президент будет здоров к тому дню.
Напомним, ранее Трамп сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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