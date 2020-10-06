Американец дважды переболел коронавирусом с разными симптомами

В американском городе Мейкон, штат Джорджия, 29-летний Джордан Джози умудрился дважды за несколько месяцев переболеть коронавирусом, причём оба раза с разными симптомами. Об этом сообщает CNN.

— Он сдал плазму 18 мая и через две недели получил письмо, подтверждающее наличие в организме антител и отрицательный результат тестирования на коронавирус, — говорится в публикации.

Однако, как отмечают журналисты, возвращение мужчины к нормальной жизни зашло не слишком далеко. Едва он вернулся к занятиям спортом и пробежкам по утрам, как вновь почувствовал себя плохо, у него пропал аппетит и появилась сильнейшая усталость, из-за которой он буквально не мог выйти на улицу или провести долгий разговор по телефону.

Из-за последнего врачи даже проверили его на мононуклеоз, однако подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Мужчина провёл шесть недель в полном карантине, опасаясь заразить кого-нибудь ещё, и за это время его состояние улучшилось. Однако он до сих пор вынужден пользоваться ингалятором, чтобы справиться с одышкой.