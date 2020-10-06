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"Все расслабились". Врачи назвали главные ошибки россиян, заразившихся CoViD-19

Они уверяют, что коронавирус несёт угрозу для человека даже при небольшой температуре.

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Фото © Pixabay

Медики назвали главные ошибки, которые допускают россияне с коронавирусной инфекцией. В беседе с "Вечерней Москвой" врачи отметили, что заболевшим гражданам не хватает дисциплинированности и ответственного отношения к своему здоровью.

Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России. <…> Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам, — подчеркнул иммунолог Михаил Костинов.

По словам доктора, людям не стоит халатно относиться к своему состоянию, особенно это касается граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, он добавил, что одной из главных ошибок людей является самолечение CoViD-19.

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Мама малыша, у которой также диагностировали CoViD-19, умерла.

Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно, — пояснил медик.

Костинов заметил, что коронавирус несёт угрозу даже при небольшой температуре, так как при этом заболевании состояние человека может резко ухудшиться в любую минуту.

В свою очередь вирусолог Виктор Зуев поведал, что одной из главных ошибок также является пренебрежение масочным режимом. Врач утверждает, что четверть положительных тестов на CoViD-19 приходится на бессимптомных больных, которые не чувствуют ухудшения своего состояния, однако представляют опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что учёные из Соединённых Штатов выявили неожиданное полезное свойство коронавируса.

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При этом, если их правильно использовать, они могут защитить не только от инфекций и пыли.

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