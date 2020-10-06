Газ из зажигалок, тепловой удар или волнение. Почему 14 школьников в Псковской области оказались в больнице после праздничной линейки

5 октября в Великолукскую детскую городскую больницу поступили школьники 6–7 классов школы № 7. Предварительно в официальном Telegram-канале региона сообщалось о 13 школьниках, но сейчас местные СМИ говорят о 14 подростках — ещё один мальчик поступил в больницу вечером с головокружением и потемнением в глазах, трое ребят находятся в тяжёлом состоянии.

Тепловой удар?

Директор школы № 7 Наталья Демиховская предположила , что причина обмороков — тепловой удар. Якобы дети были слишком тепло одеты, поэтому температура воздуха в +18 градусов привела к потере сознания сразу 13 подростков. В социальных сетях родители раскритиковали эту версию, потому что погода была не жаркой. Версия администрации школы выглядит странной и претит всякому здравому смыслу.

Кроме того, местные жители сообщили, что в детском отделении городской больницы не хватало мест для новоприбывших подростков, поэтому в срочном порядке якобы были выписаны несколько детей.

Скриншот © VK / Подслушано Великие Луки

Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко эти слухи опровергла, указав , что шестеро пациентов больницы, которые уже проходили лечение, были переведены на дневную форму пребывания после всех необходимых процедур.

Отравление в столовой?

Ещё одна версия случившегося — отравление едой в школьной столовой. Родственники некоторых учеников уверены, что именно некачественная еда стала причиной обморока школьников. Но уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова отметила, что на линейку дети пришли из дома, в столовой они не ели. Врачи взяли необходимые анализы, чтобы проверить данную версию.

Скриншот © VK / Подслушано Великие Луки

Надышались газом?

Среди российских подростков набирает популярность опасное увлечение — сниффинг, вдыхание газа из зажигалок. По мнению некоторых родителей школьников, именно эта "шалость" и привела к массовому отравлению детей в Великих Луках.

Родители учащихся пишут в соцсетях о старшеклассниках, которые якобы принесли опасный газ, предположительно в баллончиках, в школу. В соцсетях некоторые жители Великих Лук пишут, что дети сами так "развлекались", поэтому оказались в больнице.

Скриншот © VK / Подслушано Великие Луки

Начальник Управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая считает , что сниффинг не мог привести к таким последствиям, поскольку "все ребята хорошие". Участие в школьном празднике было для учеников поощрением за хорошую учёбу и примерное поведение. Но дети, по словам Лозницкой, участвовавшие в линейке, имеют слабое здоровье, многие освобождены от физкультуры. Распыление газа старшеклассниками Лозницкая отрицает, поскольку дети на линейке стояли друг от друга далеко — соблюдали социальную дистанцию.

Сама чиновница на полном серьёзе выдвигает такую версию инцидента: мол, участие в линейке высокопоставленных лиц — мероприятие настолько волнительное, что дети, вероятно, перенервничали и дружно потеряли сознание. Эта абсурдная версия не выдерживает никакой критики.

Отметим, что сниффинг сразу в нескольких регионах России уже признан опасным. Например, в июне в Москве, в июле в Приморье и в Рязанской области, а в сентябре во Владимирской области была запрещена продажа несовершеннолетним любых предметов, содержащих сжиженный газ, к которым относятся зажигалки и баллончики для их заправки. Запрет также может быть введён в ближайшее время в Башкирии.

По словам химика Ольги Галицковой, при вдыхании сжиженных газов мозг испытывает кислородное голодание. Это можно воспринять как удовольствие, но риск потери сознания крайне высок. Кроме того, на вдохе газа сужаются бронхи, сбивается ритм сердца, нарушается работа всех внутренних органов. Может произойти остановка сердца, которая приведёт к гибели. Нарколог Сергей Зайцев добавляет, что в крови можно найти следы газа, особенно если его вдыхание привело к серьёзному отравлению.

Но врачи великолукской больницы отрицают отравление запрещёнными веществами. Анализы показали отсутствие следова наркотиков, но на газ исследований не было.

Также, по данным Telegram-канала "Псковские новости", некоторые родители видят причину в использовании токсичных средств дезинфекции в школе. Но линейка проводилась на улице, поэтому руководство школы такую версию отрицает.