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Актёр сериала "Твин Пикс" умер из-за лихорадки Западного Нила

Зрители могли его также запомнить по роли в картине Квентина Тарантино "Убить Билла 2".

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Фото © Кинопоиск

Американский актёр Кларк Миддлтон скончался в возрасте 63 лет. О смерти артиста сообщила его супруга, передаёт издание Variety.

Уточняется, что трагедия произошла 4 октября. Причиной смерти актёра стала лихорадка Западного Нила.

4 октября Кларк перешёл в другой мир из-за вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует. Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями, — рассказала его жена.

Добавим, что Кларк Миддлтон играл главные роли во многих фильмах и сериалах. В частности, зрители могли его увидеть в знаменитой многосерийной картине Дэвида Линча "Твин Пикс", а также в фильме режиссёра Квентина Тарантино "Убить Билла 2".

Ранее сообщалось, что в Испании 77-летний мужчина скончался в результате заражения данным вирусом. Случай заболевания лихорадкой был зарегистрирован и на Украине.

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Жертвами болезни могут стать грибники, охотники и сельскохозяйственные работники.

Вирус лихорадки Западного Нила — это острое инфекционное заболевание, переносчиками которого чаще всего являются комары, мигрирующие в другие регионы из тропических стран вместе с тёплой погодой. Основные симптомы — высокая температура, высыпания на коже, озноб, головная боль, мышечные и суставные боли, общая слабость. Осенью прошлого года его вспышка произошла и на юге России. По данным специалистов, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции.

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