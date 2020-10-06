Актёр сериала "Твин Пикс" умер из-за лихорадки Западного Нила

Американский актёр Кларк Миддлтон скончался в возрасте 63 лет. О смерти артиста сообщила его супруга, передаёт издание Variety.
Уточняется, что трагедия произошла 4 октября. Причиной смерти актёра стала лихорадка Западного Нила.
— 4 октября Кларк перешёл в другой мир из-за вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует. Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями, — рассказала его жена.
Добавим, что Кларк Миддлтон играл главные роли во многих фильмах и сериалах. В частности, зрители могли его увидеть в знаменитой многосерийной картине Дэвида Линча "Твин Пикс", а также в фильме режиссёра Квентина Тарантино "Убить Билла 2".
Ранее сообщалось, что в Испании 77-летний мужчина скончался в результате заражения данным вирусом. Случай заболевания лихорадкой был зарегистрирован и на Украине.
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Вирус лихорадки Западного Нила — это острое инфекционное заболевание, переносчиками которого чаще всего являются комары, мигрирующие в другие регионы из тропических стран вместе с тёплой погодой. Основные симптомы — высокая температура, высыпания на коже, озноб, головная боль, мышечные и суставные боли, общая слабость. Осенью прошлого года его вспышка произошла и на юге России. По данным специалистов, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции.
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