Актёр сериала "Твин Пикс" умер из-за лихорадки Западного Нила

Американский актёр Кларк Миддлтон скончался в возрасте 63 лет. О смерти артиста сообщила его супруга, передаёт издание Variety.

Уточняется, что трагедия произошла 4 октября. Причиной смерти актёра стала лихорадка Западного Нила.

— 4 октября Кларк перешёл в другой мир из-за вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует. Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями, — рассказала его жена.

Добавим, что Кларк Миддлтон играл главные роли во многих фильмах и сериалах. В частности, зрители могли его увидеть в знаменитой многосерийной картине Дэвида Линча "Твин Пикс", а также в фильме режиссёра Квентина Тарантино "Убить Билла 2".

Ранее сообщалось, что в Испании 77-летний мужчина скончался в результате заражения данным вирусом. Случай заболевания лихорадкой был зарегистрирован и на Украине.