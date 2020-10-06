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Эрдоган объявил дату открытия "города-призрака" на Кипре

В Никосии уже серьёзно обеспокоились такими планами турецкого лидера.

Фото © ТАСС / Мусин Равиль

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал об открытии туристического квартала Вароша (турецкое название Мараш) в "городе-призраке" Фамагуста на Кипре. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (TРСК) Эрсином Татаром.

С четверга (8 октября — Прим. Лайфа) жители Северного Кипра смогут пользоваться набережной Мараша (турецкое название Вароши — Прим. Лайфа). Мараш должен быть полностью открыт, при этом нужно уважать право собственности. Территория Мараша безусловно принадлежит Северному Кипру, — отметил Эрдоган.

При этом, как сообщает кипрская газета "Филелефтерос", в Никосии серьёзно обеспокоились планами турецкого лидера.

Согласно дипломатическим источникам, реакция Республики Кипр будет решительной. Обращение в Организацию Объединённых Наций теперь считается само собой разумеющимся, — говорится в заявлении издания.

Отмечается, что Эрдоган таким образом хочет помочь Татару на предстоящих 11 октября выборах на оккупированных территориях, а также спровоцировать реакцию греко-кипрской стороны, чтобы сорвать попытку возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Кипре. Однако Анкара уверяет, что статус закрытого города не меняется, резолюции ООН не нарушаются, а просто открывается доступ граждан к части пляжа.

Добавим, что данный туристический квартал в Фамагусте был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова.

Выброшенный на пляж в Находке "корабль-призрак" оказался очень даже обитаемым. Экипаж прятался

Шхуна теперь стала достопримечательностью. Местные жители приходят на неё посмотреть.

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