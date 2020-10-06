Эрдоган объявил дату открытия "города-призрака" на Кипре

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал об открытии туристического квартала Вароша (турецкое название Мараш) в "городе-призраке" Фамагуста на Кипре. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (TРСК) Эрсином Татаром.

— С четверга (8 октября — Прим. Лайфа) жители Северного Кипра смогут пользоваться набережной Мараша (турецкое название Вароши — Прим. Лайфа). Мараш должен быть полностью открыт, при этом нужно уважать право собственности. Территория Мараша безусловно принадлежит Северному Кипру, — отметил Эрдоган.

При этом, как сообщает кипрская газета "Филелефтерос", в Никосии серьёзно обеспокоились планами турецкого лидера.

— Согласно дипломатическим источникам, реакция Республики Кипр будет решительной. Обращение в Организацию Объединённых Наций теперь считается само собой разумеющимся, — говорится в заявлении издания.

Отмечается, что Эрдоган таким образом хочет помочь Татару на предстоящих 11 октября выборах на оккупированных территориях, а также спровоцировать реакцию греко-кипрской стороны, чтобы сорвать попытку возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Кипре. Однако Анкара уверяет, что статус закрытого города не меняется, резолюции ООН не нарушаются, а просто открывается доступ граждан к части пляжа.