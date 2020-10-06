Военный эксперт — о ситуации с Навальным: Его точно не травили "Новичком"

Военный эксперт и микробиолог Игорь Никулин уверяет, что Алексея Навального абсолютно точно не могли отравить ядом "Новичок". Об этом он рассказал в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!".
— Я думаю, если его и травили, то каким-нибудь спецсредством нелетального действия. Что не "Новичком" — это точно, — отметил Никулин.
Он заявил, что при отравлении "Новичком" у человека появляются следующие симптомы: сужение зрачка до точки, пена изо рта, судороги, конвульсии — и в итоге наступает паралич сердца. Никулин пояснил, что отравление этим ядом происходит в течение пяти-десяти минут — и если не вколоть антидот, то наступает летальный исход.
— И Алексею (Навальному. — Прим. Лайфа) минимум в течение минут 40 или часа никакого антидота не вкалывали, из-за этого мы делаем выводы, что это всё что угодно, но не "Новичок", — сообщил специалист.
Лавров заявил, что врачи немецкой клиники "Шарите" не нашли ядов в анализах НавальногоОстаётся неясным вопрос, как образцы попали в руки французов и шведов.
Эксперт также подчеркнул, что, вероятнее всего, ситуация с Навальным является спланированной спецоперацией.
— Судя по синхронности действий всех персонажей, которые в этом участвовали, это была спецоперация. Там явно всё готовилось, в Германии за неделю появились статьи о боевых отравляющих веществах, в том числе "Новичке". То есть почва готовилась. Его сопровождала девушка, как выяснилось, профессиональный биотехнолог, которая умеет обращаться с сильнодействующими веществами, если бы я его сопровождал — я бы был первым подозреваемым, но, если она его сопровождала и ночевала с ним в одном номере, значит, она первый подозреваемый, — уточнил Никулин.
При этом военный специалист и микробиолог заметил, что за отравлением Навального может стоять британская разведка.
— Это почерк британских спецслужб, англосаксонских, вот так скажем. Возьмём шире. Это имеет свои нюансы. Именно отравление — это фирменный почерк агентов с лицензией на убийство, — поведал он, добавив, что российским властям невыгодно было отравлять Навального.
Добавим, что полную версию интервью с экспертом Никулиным можно посмотреть в шоу "Дайте сказать!".
Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУРанее такую информацию распространил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
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