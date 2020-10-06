Военный эксперт — о ситуации с Навальным: Его точно не травили "Новичком"

Военный эксперт и микробиолог Игорь Никулин уверяет, что Алексея Навального абсолютно точно не могли отравить ядом "Новичок". Об этом он рассказал в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!".

— Я думаю, если его и травили, то каким-нибудь спецсредством нелетального действия. Что не "Новичком" — это точно, — отметил Никулин.

Он заявил, что при отравлении "Новичком" у человека появляются следующие симптомы: сужение зрачка до точки, пена изо рта, судороги, конвульсии — и в итоге наступает паралич сердца. Никулин пояснил, что отравление этим ядом происходит в течение пяти-десяти минут — и если не вколоть антидот, то наступает летальный исход.

— И Алексею (Навальному. — Прим. Лайфа) минимум в течение минут 40 или часа никакого антидота не вкалывали, из-за этого мы делаем выводы, что это всё что угодно, но не "Новичок", — сообщил специалист.

Эксперт также подчеркнул, что, вероятнее всего, ситуация с Навальным является спланированной спецоперацией.

— Судя по синхронности действий всех персонажей, которые в этом участвовали, это была спецоперация. Там явно всё готовилось, в Германии за неделю появились статьи о боевых отравляющих веществах, в том числе "Новичке". То есть почва готовилась. Его сопровождала девушка, как выяснилось, профессиональный биотехнолог, которая умеет обращаться с сильнодействующими веществами, если бы я его сопровождал — я бы был первым подозреваемым, но, если она его сопровождала и ночевала с ним в одном номере, значит, она первый подозреваемый, — уточнил Никулин.

При этом военный специалист и микробиолог заметил, что за отравлением Навального может стоять британская разведка.

— Это почерк британских спецслужб, англосаксонских, вот так скажем. Возьмём шире. Это имеет свои нюансы. Именно отравление — это фирменный почерк агентов с лицензией на убийство, — поведал он, добавив, что российским властям невыгодно было отравлять Навального.