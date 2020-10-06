Скончался основатель культовой рок-группы Van Halen

Один из величайших гитаристов планеты Земля, Эдди Ван Хален, основатель легендарной рок-группы Van Halen, скончался на 66-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом в "Инстаграме" сообщил его сын Вольфганг.

— Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком, — написал он.

Эдди Ван Хален является одним из самых успешных американских гитаристов. Он был включён в Зал славы рок-н-ролла и входит в сотню величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Он стал известен в мире в том числе как изобретатель особенного гитарного стиля игры и популяризатор тэппинга — техники игры, при которой звук извлекается лёгкими ударами по струнам между ладов на грифе.

— Это так шокирует — это один из самых приятных людей на Земле, которых я когда-либо встречал и с кем гастролировал. Настоящий джентльмен и настоящий гений, — написал бас-гитарист и автор текстов хеви-метал-группы Black Sabbath Гизер Батлер.

Эдди и его брат Алекс основали Van Halen в начале 1970-х годов в Лос-Анджелесе, и на долгие годы их творчество стало одним из символов Sunset Strip — это часть бульвара в Голливуде, где расположено множество различных ресторанов, рок-баров и ночных клубов.