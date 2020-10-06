Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Скончался основатель культовой рок-группы Van Halen

Ему было 65 лет.

321

Один из величайших гитаристов планеты Земля, Эдди Ван Хален, основатель легендарной рок-группы Van Halen, скончался на 66-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом в "Инстаграме" сообщил его сын Вольфганг.

Умер исполнитель песни "Старое кафе" Александр Кальянов

Музыкант скончался на 74-м году жизни.

Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком, — написал он.

Эдди Ван Хален является одним из самых успешных американских гитаристов. Он был включён в Зал славы рок-н-ролла и входит в сотню величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Он стал известен в мире в том числе как изобретатель особенного гитарного стиля игры и популяризатор тэппинга — техники игры, при которой звук извлекается лёгкими ударами по струнам между ладов на грифе.

Это так шокирует — это один из самых приятных людей на Земле, которых я когда-либо встречал и с кем гастролировал. Настоящий джентльмен и настоящий гений, — написал бас-гитарист и автор текстов хеви-метал-группы Black Sabbath Гизер Батлер.

Умер DJ Тони Кук

У музыканта были проблемы с психическим здоровьем.

Эдди и его брат Алекс основали Van Halen в начале 1970-х годов в Лос-Анджелесе, и на долгие годы их творчество стало одним из символов Sunset Strip — это часть бульвара в Голливуде, где расположено множество различных ресторанов, рок-баров и ночных клубов.

Ранее Лайф сообщал, что основатель бренда Kenzo умер от коронавируса.

Выбор редакции

Актёр сериала "Твин Пикс" умер из-за лихорадки Западного Нила

сегодня в 21:19

Протесты под "Яблочко". На масштабном митинге в Минске заметили небольшой оркестр — видео

4 октября, 16:02

"Пьяным не валялся". Соседка рассказала о погибшем под колёсами внедорожника звезды "Холостяка"

сегодня в 21:55

Врач рассказал, сколько ещё в России будет фиксироваться рост числа случаев CoViD-19

сегодня в 21:50

С глаз долой, из НАТО вон. За войну в Карабахе Турцию лишат истребителей пятого поколения

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.