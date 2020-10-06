Курьер помассировал себе пах заказом клиента и попал на видео

В британском графстве Бакингемшир сотрудник сети доставки Domino's Pizza перед тем, как вручить заказ получателю, как следует помассировал им свою паховую область, но попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает Fox News.
Курьеры против клиентов. Домогательства, доставка испражнений — далеко зашлоКурьер "Яндекс.Лавки" вместе с продуктами доставил клиентке ведро мочи, а курьер, доставлявший обед из Burger King, начал приставать через мессенджер к несовершеннолетнему ребёнку. Лайф попытался разобраться, кто отвечает за действия курьеров.
— Примерно через 20 минут после того, как мы получили заказ, пришла очередь пробовать мороженое, и, как ни странно, в этот момент мне позвонила моя девушка, — рассказал журналистам теперь уже бывший клиент пиццерии Джонатан Терри.
Она сказала: "Надеюсь, вы не ели мороженое, которое заказывали" — и попросила мужчину пойти проверить записи, сделанные на камеру в домофоне. Увиденное на экране повергло в шок и самого Джонатана, и его друзей: на кадрах стоящий перед дверью курьер прижимает лакомство к ширинке штанов и начинает массировать свою паховую область.
"Я знаю, что ты маленькая". Курьер привёз бургер и попытался завести отношения с 11-летней москвичкойДевочка была вынуждена заблокировать назойливого ухажёра и рассказать обо всём родителям.
После этого клиент обратился в пиццерию и пожаловался на случившееся. Представитель заведения извинился перед мужчиной и заявил, что компания разберётся в ситуации. Он также предложил бесплатные купоны на продукцию, однако мужчина отказался и заявил, что едва ли когда-нибудь снова обратится к ним.
Ранее Лайф сообщал, что курьер "Яндекс.Лавки" доставил петербурженке ведро с мочой.
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