Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Врач рассказал, сколько ещё в России будет фиксироваться рост числа случаев CoViD-19

Впрочем, полностью болезнь никуда не денется.

29

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Рост числа случаев коронавирусной инфекции в России будет фиксироваться ещё две-три недели, после чего ситуация стабилизируется, а затем и вовсе ожидается её улучшение. Таким прогнозом в беседе с ТАСС поделился главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Увеличение будет идти ещё недели две-три, потом всё это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад, — отметил Тимаков.

В Москве назвали причину роста числа заболевших коронавирусом

Поспособствовать этому также могло возвращение жителей столицы в город после отпусков.

Он также подчеркнул, что болезнь полностью никуда не уйдёт, так как учёные и медики ещё не сумели выявить сезонность коронавируса.

Ранее врачи назвали главные ошибки россиян, у которых обнаружили CoViD-19.

Выбор редакции

Льготы для работающих пенсионеров. Кто получит «деньги на удаленку» и доплаты

сегодня в 21:40

"Все расслабились". Врачи назвали главные ошибки россиян, заразившихся CoViD-19

сегодня в 20:53

Газ из зажигалок, тепловой удар или волнение. Почему 14 школьников в Псковской области оказались в больнице после праздничной линейки

сегодня в 21:40

"Пьяным не валялся". Соседка рассказала о погибшем под колёсами внедорожника звезды "Холостяка"

сегодня в 21:55

С глаз долой, из НАТО вон. За войну в Карабахе Турцию лишат истребителей пятого поколения

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.