Врач рассказал, сколько ещё в России будет фиксироваться рост числа случаев CoViD-19

Рост числа случаев коронавирусной инфекции в России будет фиксироваться ещё две-три недели, после чего ситуация стабилизируется, а затем и вовсе ожидается её улучшение. Таким прогнозом в беседе с ТАСС поделился главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

— Увеличение будет идти ещё недели две-три, потом всё это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад, — отметил Тимаков.

Он также подчеркнул, что болезнь полностью никуда не уйдёт, так как учёные и медики ещё не сумели выявить сезонность коронавируса.