Льготы для работающих пенсионеров. Кто получит «деньги на удаленку» и доплаты

С 9 октября вводятся новые ограничения из-за коронавируса. При этом уже с начала месяца компании начали переводить на удалёнку работающих пенсионеров. Какие льготы и доплаты пожилые люди могут получить на время самоизоляции?

В Москве с 9 октября люди старше 65 лет не смогут бесплатно ездить на городском транспорте. Социальные карты работать не будут. На такой шаг столичные власти пошли из-за серьёзного роста количества заболевших коронавирусом. При этом у пожилых людей исчезнет и необходимость активно передвигаться по городу. Так, работающим пенсионерам не придётся ездить на работу. С 5 октября столичные компании должны были по возможности перевести всех своих сотрудников старше 65 лет на удалёнку.

Не все знают, что сейчас работающие пенсионеры имеют ряд льгот или могут получить дополнительные выплаты. Например, если из-за специфики своей профессии у них нет возможности трудиться из дома. Если же пожилой сотрудник работает удалённо, то по закону он может получить компенсацию.

"Прибавка к пенсии" за работу из дома

— Конечно, при переходе на удалёнку для работника-пенсионера главное — сохранить прежний уровень доходов. В то же время не все знают, что могут получить и дополнительные деньги. Сотрудники на удалёнке имеют право на компенсацию за использование собственного оборудования. Об этом говорится в 188-й статье Трудового кодекса. Если сотрудник с согласия или ведома работодателя и в его интересах использует личное имущество, то ему за это выплачивается компенсация, — рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Получить выплаты можно, например, за использование, износ (амортизацию) профессионального инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Возмещаются также расходы, связанные с их использованием. По словам Ивана Соловьёва, размер компенсации определяется соглашением сторон трудового договора. Заключается оно в письменной форме.

Если говорить об офисных сотрудниках, то они могут получить компенсации за использование личного ноутбука и телефона. Стоимость электричества и интернета тоже можно включить в счёт. В столице уже есть компании, которые начали выплачивать такого рода компенсации. Обычно они составляют от 500 до трёх тысяч рублей в месяц.

Какие доплаты положены работающим пенсионерам

Сейчас многие пожилые люди не знают о своих правах. Тем временем работающие пенсионеры могут получить ряд доплат. Главное, их правильно и вовремя оформить. Заявление в Пенсионный фонд можно подать дистанционно.

— Есть целый ряд социальных выплат от государства, на которые может рассчитывать пенсионер (их можно получать вне зависимости от режима самоизоляции). Большинство из них носят заявительный характер. Это означает, что человек должен сам позаботиться о том, чтобы обозначить своё желание получить эти деньги. Специально его искать никто не будет, — пояснил Иван Соловьёв.

Например, в Москве есть ежемесячная компенсационная выплата, которая устанавливается до городского социального стандарта, — 19 500 рублей в месяц. Рассчитывать на неё могут только пенсионеры, зарегистрированные в столице не менее десяти лет.

Получить компенсационную выплату к пенсии могут работающие пенсионеры со среднемесячной зарплатой не более 20 тысяч за последние полгода. Правда, не все. Речь идёт, в частности, о пенсионерах, которые заняты в определённых профессиях. Среди них врачи, учителя, специалисты в сфере культуры и спорта.

Какие льготы пенсионеры могут получить на дому

С сентября в Москве вернули некоторые меры социальной поддержки для людей возраста 65+. Например, автоматическое оформление больничного листа для работающих пенсионеров и получение на дом продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости.