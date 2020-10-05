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Валютный кризис. Где могут исчезнуть сбережения и куда сейчас безопасно вкладывать деньги

На финансовом рынке складывается непростая обстановка. Даже "активы-убежища" теряют былой статус. Кто сейчас рискует потерять сбережения, куда не стоит вкладываться, и какая стратегия инвестиций может помочь приумножить накопления даже в кризис?

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Доллар, евро или золото? Какие активы можно считать безопасными

Ситуация на рынке сейчас настолько своеобразна, что безопасных активов для вложений может не остаться. Такое мнение высказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, любая ценная бумага, валюта или драгоценный металл в какой-то момент могут просесть по цене процентов на 15–20%. Собственно, это и произошло с золотом в августе-сентябре. Тогда с максимальных значений в 2080 долларов за тройскую унцию оно упало до 1850. То есть сейчас первым стоит вопрос, как не потерять сбережения, а потом уже можно думать о заработке.

Чтобы снизить риски потери денег, нужно использовать не одну стратегию, а несколько сразу. Иначе говоря, необходимо диверсифицировать инвестиционный портфель. Новичку стоит разместить большую часть денег, от 80%, в облигациях, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако в рамках этого инструмента тоже необходимо распределить средства. По мнению Ивана Капустянского, часть денег можно направить в ОФЗ, часть — в ETF на еврооблигации. В свою очередь, 20% от суммы стоит разместить в остальные активы. По мнению аналитика, подойдут акции и золото.

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Я бы советовал присмотреться к ценным бумагам молодых компаний. Это так называемые акции роста. Их выпускают компании, которые только захватывают рынок и у которых активно растут финансовые и операционные показатели. Для более рискованных инвесторов можно порекомендовать сделать больший упор на акции, чем на облигации. В условиях непрерывной поддержки мировой экономики акции, прежде всего в США, продолжат активно расти, — пояснил Иван Капустянский.

Впрочем, аналитики предупреждают: все эти советы подходят только для тех людей, которые постоянно отслеживают ситуацию на рынках. К тому же не стоит рисковать последними деньгами. В ценные бумаги нужно вкладывать только те средства, которыми вы всё-таки готовы рискнуть.

Что касается золота, то, если цена опустится вниз к рубежам около 1850 долларов, можно рассмотреть покупку этого актива. Вложиться в него лучше не непосредственно приобретением слитков. Целесообразно делать это через покупку паёв соответствующих биржевых фондов ETF, доступных через брокерские счета, а также ценных бумаг золотодобывающих компаний российских и зарубежных, — говорит главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман.

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Как спасти сбережения в рублях

Если смотреть на накопления чисто в рублёвом виде, то стоит подбирать облигации тех компаний, которые при любом раскладе будут на плаву, независимо от масштабов кризиса. По мнению Алексея Кричевского, это в первую очередь холдинги с государственным участием и строительные организации. По его словам, такие вложения — самый простой и безрисковый способ сохранить деньги и даже несколько их приумножить.

Проблема рубля в том, что позитива для него сейчас нет абсолютно никакого. Белоруссия, Карабах, Навальный, выборы в США, цены на энергоносители всё это сейчас играет против российской валюты. Поэтому на горизонте до конца года не стоит ждать серьёзного укрепления рубля, — пояснил эксперт.

По прогнозам Алексея Кричевского, в лучшем случае рубль укрепится до 73–75 за доллар и 85 — за евро. В худшем — доллар будет стоить 90, а евро — 100.

Вложения в облигации государства (ОФЗ) так же, как и во вклады, гарантированы государством, но дают сейчас доходность выше порядка 5,76,2% годовых. Есть некоторая тенденция к снижению их цен. По крайней мере, в преддверии президентских выборов в США. Победа Байдена, у которого сейчас шансы выше, чем у Трампа, была бы негативом для рубля и ОФЗ. Поэтому есть смысл подождать месяц и тогда решать, стоит ли приобретать облигации. Их стоимость тогда может быть ниже, а доходность выше, — пояснил Марк Гойхман.

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Куда вкладывать накопления в валюте

Если же рассматривать и альтернативные рублю варианты, то первое, о чём стоит подумать, о балансе денежной подушки безопасности. Алексей Кричевский считает, что оптимально 40% накоплений держать в рублях, а по 30% — в долларах и евро.

В перспективе ближайших месяцев вероятно некоторое укрепление евро и доллара к рублю. Особенно евро, поскольку есть общий тренд роста европейской валюты к доллару. Сейчас их соотношение 1,175 евро за доллар, и есть вероятность повышения в диапазон 1,201,21. Соответственно, если рубль несколько укрепится (хотя бы до 7476 за доллар), то есть смысл часть денег перевести в валюту. Затем можно делать инвестиции в долларах и евро в зарубежные финансовые инструменты. Например, через брокерские счета в банках и инвестиционных компаниях, — пояснил Марк Гойхман.

Он считает, что сейчас интересны, например, покупки акций и биржевых фондов (ETF) иностранных эмитентов. Западные фондовые индексы сейчас несколько скорректировались вниз после летнего подъёма, но в рамках общего растущего тренда. Есть основания полагать, что они продолжат рост по мере восстановления мировых экономик.

Привлекательными могут быть, например, бумаги высокотехнологичных компаний IT-сектора, фармацевтических корпораций, потребительского сектора, — отметил Марк Гойхман.

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