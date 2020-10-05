Валютный кризис. Где могут исчезнуть сбережения и куда сейчас безопасно вкладывать деньги

Доллар, евро или золото? Какие активы можно считать безопасными

Ситуация на рынке сейчас настолько своеобразна, что безопасных активов для вложений может не остаться. Такое мнение высказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, любая ценная бумага, валюта или драгоценный металл в какой-то момент могут просесть по цене процентов на 15–20%. Собственно, это и произошло с золотом в августе-сентябре. Тогда с максимальных значений в 2080 долларов за тройскую унцию оно упало до 1850. То есть сейчас первым стоит вопрос, как не потерять сбережения, а потом уже можно думать о заработке.

— Чтобы снизить риски потери денег, нужно использовать не одну стратегию, а несколько сразу. Иначе говоря, необходимо диверсифицировать инвестиционный портфель. Новичку стоит разместить большую часть денег, от 80%, в облигациях, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако в рамках этого инструмента тоже необходимо распределить средства. По мнению Ивана Капустянского, часть денег можно направить в ОФЗ, часть — в ETF на еврооблигации. В свою очередь, 20% от суммы стоит разместить в остальные активы. По мнению аналитика, подойдут акции и золото.

— Я бы советовал присмотреться к ценным бумагам молодых компаний. Это так называемые акции роста. Их выпускают компании, которые только захватывают рынок и у которых активно растут финансовые и операционные показатели. Для более рискованных инвесторов можно порекомендовать сделать больший упор на акции, чем на облигации. В условиях непрерывной поддержки мировой экономики акции, прежде всего в США, продолжат активно расти, — пояснил Иван Капустянский.

Впрочем, аналитики предупреждают: все эти советы подходят только для тех людей, которые постоянно отслеживают ситуацию на рынках. К тому же не стоит рисковать последними деньгами. В ценные бумаги нужно вкладывать только те средства, которыми вы всё-таки готовы рискнуть.

— Что касается золота, то, если цена опустится вниз к рубежам около 1850 долларов, можно рассмотреть покупку этого актива. Вложиться в него лучше не непосредственно приобретением слитков. Целесообразно делать это через покупку паёв соответствующих биржевых фондов — ETF, доступных через брокерские счета, а также ценных бумаг золотодобывающих компаний — российских и зарубежных, — говорит главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман.

Как спасти сбережения в рублях

Если смотреть на накопления чисто в рублёвом виде, то стоит подбирать облигации тех компаний, которые при любом раскладе будут на плаву, независимо от масштабов кризиса. По мнению Алексея Кричевского, это в первую очередь холдинги с государственным участием и строительные организации. По его словам, такие вложения — самый простой и безрисковый способ сохранить деньги и даже несколько их приумножить.

— Проблема рубля в том, что позитива для него сейчас нет абсолютно никакого. Белоруссия, Карабах, Навальный, выборы в США, цены на энергоносители — всё это сейчас играет против российской валюты. Поэтому на горизонте до конца года не стоит ждать серьёзного укрепления рубля, — пояснил эксперт.

По прогнозам Алексея Кричевского, в лучшем случае рубль укрепится до 73–75 за доллар и 85 — за евро. В худшем — доллар будет стоить 90, а евро — 100.

— Вложения в облигации государства (ОФЗ) так же, как и во вклады, гарантированы государством, но дают сейчас доходность выше — порядка 5,7–6,2% годовых. Есть некоторая тенденция к снижению их цен. По крайней мере, в преддверии президентских выборов в США. Победа Байдена, у которого сейчас шансы выше, чем у Трампа, была бы негативом для рубля и ОФЗ. Поэтому есть смысл подождать месяц и тогда решать, стоит ли приобретать облигации. Их стоимость тогда может быть ниже, а доходность — выше, — пояснил Марк Гойхман.

Куда вкладывать накопления в валюте

Если же рассматривать и альтернативные рублю варианты, то первое, о чём стоит подумать, о балансе денежной подушки безопасности. Алексей Кричевский считает, что оптимально 40% накоплений держать в рублях, а по 30% — в долларах и евро.

— В перспективе ближайших месяцев вероятно некоторое укрепление евро и доллара к рублю. Особенно евро, поскольку есть общий тренд роста европейской валюты к доллару. Сейчас их соотношение 1,175 евро за доллар, и есть вероятность повышения в диапазон 1,20–1,21. Соответственно, если рубль несколько укрепится (хотя бы до 74–76 за доллар), то есть смысл часть денег перевести в валюту. Затем можно делать инвестиции в долларах и евро в зарубежные финансовые инструменты. Например, через брокерские счета в банках и инвестиционных компаниях, — пояснил Марк Гойхман.

Он считает, что сейчас интересны, например, покупки акций и биржевых фондов (ETF) иностранных эмитентов. Западные фондовые индексы сейчас несколько скорректировались вниз после летнего подъёма, но в рамках общего растущего тренда. Есть основания полагать, что они продолжат рост по мере восстановления мировых экономик.