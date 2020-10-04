Компании переходят на удалёнку. Сколько денег потеряет бизнес

Какие компании больше всего пострадают из-за новых ограничений

Коронавирус больно ударил по экономике. Новые ограничения могут окончательно разорить бизнес, которому с трудом удалось выжить после простоя весной и в начале лета. Только к концу августа многие компании начали понемногу налаживать работу и компенсировать убытки. Теперь их ждут очередные испытания, которые выдержат не все. По данным опроса Inc. Russia и агентства Omnibus, почти треть российских предпринимателей сомневаются, что их бизнес сможет пережить вторую волну коронавируса.

— По нашим оценкам, рискуют закрыться ещё 15% магазинов непродуктового ретейла. Пострадают сферы услуг и развлечений. Порядка 20% предприятий малого и среднего бизнеса (парикмахерские, салоны красоты, ателье и так далее) заявляют, что закроются до конца года. Почти 30% кинотеатров в стране понесут убытки из-за закрытия, переносов сроков кинопремьер и потери выручки. Почти 15% торговых центров закроются до конца года из-за снижения выручки, ухода арендаторов и падения трафика. В общепите (рестораны и кафе) закроется каждое пятое заведение, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Стоит отметить, что бизнес сейчас пугает не столько перевод на удалёнку сотрудников, сколько дальнейшие ограничения. Все помнят, что весной власти сначала рекомендовали вывести часть людей на удалённую работу, а затем начали закрывать рестораны, магазины и даже парки. Сейчас есть риск, что история повторится.

— Сам по себе переход на удалёнку без дальнейших ограничительных мер на экономику сильно не повлияет. Среди отраслей, которые больше всего пострадают от очередной волны коронавируса и самоизоляции, будут те же компании, что и в первый раз: общепит, туризм и логистика, ивент-агентства, парки развлечений, кинотеатры, катки и так далее. То есть все те компании, которые обеспечивают досуг людям вне дома, не предоставляют услуги первой необходимости и не продают товары первой необходимости, — отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Сколько денег потеряет бизнес

Потери в этих секторах экономики пока оценить сложно. Но, по оценкам Артёма Деева, только ресторанный бизнес потеряет несколько десятков миллиардов рублей выручки. Примерно такие же убытки понесут фитнес-индустрия, сфера развлечений, непродуктовый ретейл.

Как показала аналитика Сбериндекса, осенняя вспышка коронавируса уже успела отразиться в оперативной оценке динамики потребительских расходов по итогам недели 21–27 сентября. Так, в кафе и ресторанах люди стали тратить на 17,7% меньше денег, чем в тот же период прошлого года. Для сравнения: неделей ранее аналогичный показатель был всего на 3,9% ниже. Расходы на развлечения упали на 49,6%, в то время как за неделю до этого снизились на 41,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— Эти данные отражают ситуацию ещё до рекомендации мэра Москвы перевести на удалённый формат работы до 30% штата и работников старше 65 лет. Сейчас звучат прогнозы о том, что выручка многих компаний может упасть на 20–30%. Но я считаю их завышенными. Такие потери бизнес может понести только в том случае, если вернётся режим всеобщего карантина, — говорит председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Пока же речь идёт в основном об ограничениях для офисных сотрудников. Промышленные предприятия, торговлю и даже сферу услуг в Москве везде, где требуется очное присутствие сотрудников, ограничивать не планируется.

— В принципе, такие "мягкие" ограничения выглядят разумно, но явно недостаточно, чтобы остановить вторую волну заболеваемости. Тем не менее даже такие меры скажутся на доходах сферы питания и услуг, а возможно, и на доходах "изолируемой" категории граждан, — говорит шеф-аналитик "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.