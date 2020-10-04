Компании переходят на удалёнку. Сколько денег потеряет бизнес

Какие компании больше всего пострадают из-за новых ограничений
Коронавирус больно ударил по экономике. Новые ограничения могут окончательно разорить бизнес, которому с трудом удалось выжить после простоя весной и в начале лета. Только к концу августа многие компании начали понемногу налаживать работу и компенсировать убытки. Теперь их ждут очередные испытания, которые выдержат не все. По данным опроса Inc. Russia и агентства Omnibus, почти треть российских предпринимателей сомневаются, что их бизнес сможет пережить вторую волну коронавируса.
— По нашим оценкам, рискуют закрыться ещё 15% магазинов непродуктового ретейла. Пострадают сферы услуг и развлечений. Порядка 20% предприятий малого и среднего бизнеса (парикмахерские, салоны красоты, ателье и так далее) заявляют, что закроются до конца года. Почти 30% кинотеатров в стране понесут убытки из-за закрытия, переносов сроков кинопремьер и потери выручки. Почти 15% торговых центров закроются до конца года из-за снижения выручки, ухода арендаторов и падения трафика. В общепите (рестораны и кафе) закроется каждое пятое заведение, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Коммунальщики объявили войну должникам. Что теперь ждёт неплательщиковПосле того как в правительстве запретили начислять пени при неуплате за коммунальные услуги до 1 января 2021 года, количество неплательщиков стало увеличиваться. В результате на них в буквальном смысле объявили охоту. Списки должников вывешивают и у подъездов, и прямо на дверях квартир. Как долго можно не платить за услуги ЖКХ без последствий и чем грозит такая "экономия" — в материале Лайфа.
Стоит отметить, что бизнес сейчас пугает не столько перевод на удалёнку сотрудников, сколько дальнейшие ограничения. Все помнят, что весной власти сначала рекомендовали вывести часть людей на удалённую работу, а затем начали закрывать рестораны, магазины и даже парки. Сейчас есть риск, что история повторится.
— Сам по себе переход на удалёнку без дальнейших ограничительных мер на экономику сильно не повлияет. Среди отраслей, которые больше всего пострадают от очередной волны коронавируса и самоизоляции, будут те же компании, что и в первый раз: общепит, туризм и логистика, ивент-агентства, парки развлечений, кинотеатры, катки и так далее. То есть все те компании, которые обеспечивают досуг людям вне дома, не предоставляют услуги первой необходимости и не продают товары первой необходимости, — отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Доходное место. Где работать, чтобы получать 100 тысяч в месяцЗарабатывать 100 тысяч в месяц, да ещё и не в Москве? Многие считают, что это невозможно. Тем не менее кадровики уверяют: несмотря на пандемию коронавируса, сейчас есть немало высокооплачиваемых вакансий. Лайф разбирался, где, в каких сферах и каких городах сейчас можно хорошо зарабатывать.
Сколько денег потеряет бизнес
Потери в этих секторах экономики пока оценить сложно. Но, по оценкам Артёма Деева, только ресторанный бизнес потеряет несколько десятков миллиардов рублей выручки. Примерно такие же убытки понесут фитнес-индустрия, сфера развлечений, непродуктовый ретейл.
Как показала аналитика Сбериндекса, осенняя вспышка коронавируса уже успела отразиться в оперативной оценке динамики потребительских расходов по итогам недели 21–27 сентября. Так, в кафе и ресторанах люди стали тратить на 17,7% меньше денег, чем в тот же период прошлого года. Для сравнения: неделей ранее аналогичный показатель был всего на 3,9% ниже. Расходы на развлечения упали на 49,6%, в то время как за неделю до этого снизились на 41,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
— Эти данные отражают ситуацию ещё до рекомендации мэра Москвы перевести на удалённый формат работы до 30% штата и работников старше 65 лет. Сейчас звучат прогнозы о том, что выручка многих компаний может упасть на 20–30%. Но я считаю их завышенными. Такие потери бизнес может понести только в том случае, если вернётся режим всеобщего карантина, — говорит председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
Компенсации за удалёнку. Сколько денег сотрудники могут получить от работодателяЗаболеваемость коронавирусом растёт, и в Москве сотрудников снова переводят на удалёнку. Лайф узнал у юристов, за что и какую компенсацию они могут получить, с какими проблемами рискуют столкнуться и что делать, если работодатель необоснованно понизил зарплату.
Пока же речь идёт в основном об ограничениях для офисных сотрудников. Промышленные предприятия, торговлю и даже сферу услуг в Москве везде, где требуется очное присутствие сотрудников, ограничивать не планируется.
— В принципе, такие "мягкие" ограничения выглядят разумно, но явно недостаточно, чтобы остановить вторую волну заболеваемости. Тем не менее даже такие меры скажутся на доходах сферы питания и услуг, а возможно, и на доходах "изолируемой" категории граждан, — говорит шеф-аналитик "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.
По мнению Петра Пушкарёва, на повторный полномасштабный карантин власти пойдут в последнюю очередь. Уже с середины октября, скорее всего, будет понятен масштаб таких ограничений. Если же жёстких мер принято не будет, то потери от нынешних ограничений будут в пределах 10% от выручки.
Комментариев: 0