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Россиян предупредили о возможном росте цен в онлайн-магазинах

Соответствующий запрос направлен главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

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Фото © Pixabay

Начиная с 15 апреля ЦБ установил ставку комиссий на эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1%, однако срок действия распоряжения истёк 30 сентября и банки теперь могут повышать их. Это, в свою очередь, может отразиться и на стоимости товаров для покупателей. В связи с этим в Торгово-промышленной палате предлагают продлить апрельскую норму, передают "Известия".

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С 1 октября Банк России снимает ограничения, наложенные на размер банковских комиссий за эквайринг. Меры сдерживания банковских аппетитов были приняты в апреле 2020 года с целью поддержания торгово-сервисных компаний в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Теперь ожидается, что комиссии возрастут. Как это скажется на цене онлайн-товара и кто в конечном счёте оплатит банковские комиссии, разбирался Лайф.

Банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3–4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе, — говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

В связи с этим автор обращения предлагает продлить действие эквайринговой комиссии в 1% для онлайн-ретейлеров — как минимум до того момента, когда будут сняты все ограничения, введённые из-за коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что выдача кредитных карт россиянам поставлена под угрозу.

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