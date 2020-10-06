Россиян предупредили о возможном росте цен в онлайн-магазинах

Только кеш. Банки вынуждают рестораны и магазины отказаться от безналичного расчёта С 1 октября Банк России снимает ограничения, наложенные на размер банковских комиссий за эквайринг. Меры сдерживания банковских аппетитов были приняты в апреле 2020 года с целью поддержания торгово-сервисных компаний в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Теперь ожидается, что комиссии возрастут. Как это скажется на цене онлайн-товара и кто в конечном счёте оплатит банковские комиссии, разбирался Лайф.