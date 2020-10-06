Россиян предупредили о возможном росте цен в онлайн-магазинах

Начиная с 15 апреля ЦБ установил ставку комиссий на эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1%, однако срок действия распоряжения истёк 30 сентября и банки теперь могут повышать их. Это, в свою очередь, может отразиться и на стоимости товаров для покупателей. В связи с этим в Торгово-промышленной палате предлагают продлить апрельскую норму, передают "Известия".
Только кеш. Банки вынуждают рестораны и магазины отказаться от безналичного расчётаС 1 октября Банк России снимает ограничения, наложенные на размер банковских комиссий за эквайринг. Меры сдерживания банковских аппетитов были приняты в апреле 2020 года с целью поддержания торгово-сервисных компаний в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Теперь ожидается, что комиссии возрастут. Как это скажется на цене онлайн-товара и кто в конечном счёте оплатит банковские комиссии, разбирался Лайф.
— Банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3–4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе, — говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.
В связи с этим автор обращения предлагает продлить действие эквайринговой комиссии в 1% для онлайн-ретейлеров — как минимум до того момента, когда будут сняты все ограничения, введённые из-за коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что выдача кредитных карт россиянам поставлена под угрозу.
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