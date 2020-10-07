Врач заявил, что число заболевших коронавирусом в России на ближайшие недели может "застыть"

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что результат мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции будет виден через две-три недели. Как он рассказал в беседе с НСН, до этого момента число заболевших может "застыть" на сегодняшних цифрах.
В частности, доктор обратил внимание на усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах, а также перевод значительного числа работающих граждан на удалённую работу.
— Мы с вами результат этих мер увидим примерно в двадцатых числах октября, — пояснил Малышев.
"Все расслабились". Врачи назвали главные ошибки россиян, заразившихся CoViD-19Они уверяют, что коронавирус несёт угрозу для человека даже при небольшой температуре.
Кроме того, врач-инфекционист сообщил, могут ли усилиться в России ограничительные меры в рамках борьбы с CoViD-19.
— Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений, — уточнил Николай Малышев.
Ранее он заявлял, что коронавирус останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится.
Врач рассказал, сколько ещё в России будет фиксироваться рост числа случаев CoViD-19Впрочем, полностью болезнь никуда не денется.
Напомним, в связи с ростом заболеваемости власти Москвы, в которой наблюдается наихудшая ситуация по стране, ограничат передвижение школьников, пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, временно заблокировав их социальные транспортные карты.
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