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Врач заявил, что число заболевших коронавирусом в России на ближайшие недели может "застыть"

Он также сообщил, могут ли усилиться в стране ограничения в рамках борьбы с CoViD-19.

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Фото © Pixabay

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что результат мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции будет виден через две-три недели. Как он рассказал в беседе с НСН, до этого момента число заболевших может "застыть" на сегодняшних цифрах.

В частности, доктор обратил внимание на усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах, а также перевод значительного числа работающих граждан на удалённую работу.

Мы с вами результат этих мер увидим примерно в двадцатых числах октября, — пояснил Малышев.

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Они уверяют, что коронавирус несёт угрозу для человека даже при небольшой температуре.

Кроме того, врач-инфекционист сообщил, могут ли усилиться в России ограничительные меры в рамках борьбы с CoViD-19.

Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений, — уточнил Николай Малышев.

Ранее он заявлял, что коронавирус останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится.

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Впрочем, полностью болезнь никуда не денется.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости власти Москвы, в которой наблюдается наихудшая ситуация по стране, ограничат передвижение школьников, пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, временно заблокировав их социальные транспортные карты.

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