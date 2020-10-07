Врач заявил, что число заболевших коронавирусом в России на ближайшие недели может "застыть"

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что результат мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции будет виден через две-три недели. Как он рассказал в беседе с НСН, до этого момента число заболевших может "застыть" на сегодняшних цифрах.

В частности, доктор обратил внимание на усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах, а также перевод значительного числа работающих граждан на удалённую работу.

— Мы с вами результат этих мер увидим примерно в двадцатых числах октября, — пояснил Малышев.

Кроме того, врач-инфекционист сообщил, могут ли усилиться в России ограничительные меры в рамках борьбы с CoViD-19.

— Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений, — уточнил Николай Малышев.

Ранее он заявлял, что коронавирус останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится.