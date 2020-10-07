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Трамп разрешил рассекретить все документы по делу о его "связях" с Россией

Кроме того, глава государства позволил обнародовать материалы, касающиеся скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

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Фото © ТАСС / AP

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал разрешение на рассекречивание целиком и без изъятия какой-либо конфиденциальной информации всех без исключения документов, связанных с расследованием дела о приписываемых ему связях с Россией.

Кроме того, глава Белого дома на своей странице в "Твиттере" сообщил также, что позволил опубликовать материалы, связанные со скандалом с электронной почтой его соперницы на выборах президента в 2016 году Хиллари Клинтон.

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Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации! — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренней безопасности Штатов называют среди главных угроз для страны в этом году коронавирус, а также действия России, Китая и Ирана.

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По его словам, такие настроения среди них ходят после поражения на выборах 2016 года.

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