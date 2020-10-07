Украинка утопила сына с аутизмом в оросительном канале и пыталась выдать это за суицид

В Херсонской области 36-летняя местная жительница, потерявшая надежду на выздоровление своего четырёхлетнего сына с аутизмом, решила утопить его в Северо-Крымском канале. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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— Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала, — говорится в сообщении.
О случившемся в полицию сообщил бывший муж женщины, он живёт в том же населённом пункте и часто видел экс-супругу с сыном на прогулке, но два дня подряд не мог застать их дома, а на телефонные звонки никто не отвечал.
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Прибывшие стражи порядка во время осмотра дома нашли его хозяйку в "крайне подавленном состоянии" и одну, без ребёнка. Несмотря на слёзный рассказ женщины, она была заключена под стражу, ей назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Против неё было возбуждено уголовное дело за умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что на жительницу Тюмени завели уголовное дело за то, что она оскорбляла сына в пьяном прямом эфире.
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