Украинка утопила сына с аутизмом в оросительном канале и пыталась выдать это за суицид

В Херсонской области 36-летняя местная жительница, потерявшая надежду на выздоровление своего четырёхлетнего сына с аутизмом, решила утопить его в Северо-Крымском канале. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

— Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала, — говорится в сообщении.

О случившемся в полицию сообщил бывший муж женщины, он живёт в том же населённом пункте и часто видел экс-супругу с сыном на прогулке, но два дня подряд не мог застать их дома, а на телефонные звонки никто не отвечал.

Прибывшие стражи порядка во время осмотра дома нашли его хозяйку в "крайне подавленном состоянии" и одну, без ребёнка. Несмотря на слёзный рассказ женщины, она была заключена под стражу, ей назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Против неё было возбуждено уголовное дело за умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.