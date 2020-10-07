Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Жителей Сибири предупредили об увеличении числа аварий из-за похолодания и осадков

Рекомендуется задействовать информационную систему "Безопасного города" для мониторинга и предупреждения возможных ЧП.

41

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

В течение этой недели из-за похолодания после осадков прогнозируется увеличение числа ДТП на автомобильных дорогах в регионах Сибирского федерального округа. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до двух-трёх градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа, — говорится в сообщении.

За секунды до смертельного ДТП со звездой "Холостяка" пешехода чуть не сбила "газель" — видео

Несколько машин успели затормозить перед нарушителем и объехать его.

Добавим, что специалисты порекомендовали Минтрансу РФ, органам управления других министерств и ведомств задействовать комплексную информационную систему "Безопасного города" для мониторинга и предупреждения возможных происшествий, а также контроля последствий чрезвычайных ситуаций при ухудшении положения на дорогах региона.

Ранее сообщалось, что в результате жуткого ДТП в центре Воронежа погибли два человека, ещё трое получили травмы.

Выбор редакции

Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?

28 сентября, 16:08

Юрист оценил шансы звезды "Холостяка" избежать наказания за смертельное ДТП

вчера в 15:59

"Мы с таким никогда не сталкивались". Глава Камчатки пригласил зарубежных учёных для решения экопроблем

вчера в 23:21

Американский журнал обнаружил сходство в политике Эрдогана и Саддама Хусейна

сегодня в 02:16

Байден предложил перенести новые дебаты, пока Трамп не выздоровеет от коронавируса

сегодня в 02:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.