Жителей Сибири предупредили об увеличении числа аварий из-за похолодания и осадков

В течение этой недели из-за похолодания после осадков прогнозируется увеличение числа ДТП на автомобильных дорогах в регионах Сибирского федерального округа. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

— В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до двух-трёх градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа, — говорится в сообщении.

Добавим, что специалисты порекомендовали Минтрансу РФ, органам управления других министерств и ведомств задействовать комплексную информационную систему "Безопасного города" для мониторинга и предупреждения возможных происшествий, а также контроля последствий чрезвычайных ситуаций при ухудшении положения на дорогах региона.