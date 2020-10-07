Депутат Рады заявил, что Украина может погибнуть при правлении Зеленского

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович утверждает, что в случае, если у власти останется команда президента Владимира Зеленского, то страну ждёт гибель.

Парламентарий отметил, что Незалежная сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

— Посудите сами: в "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело… Речь уже не идёт о победе какой-то партии, речь идёт о выживаемости страны. Если мы не уберём "зелёных", то страна погибнет! — подчеркнул Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, народный депутат выразил своё недовольство из-за отношения европейских партнёров к Украине.

— Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящих на всех стратегические предприятия своих гастролёров, убили нашу банковскую систему, — резюмировал украинский депутат.