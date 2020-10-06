"Он сильнейший лидер". Экс-депутат Рады заявил, что уважает Путина

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

— Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться, — отметил Добкин.

Кроме того, экс-нардеп добавил, что уважает и действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако уточнил, что "26 лет в кресле главы государства — это перебор".

На уточняющий вопрос Гордона, уважает ли Добкин Путина как гражданин Украины, тот не дал прямого ответа и подчеркнул, что жители Незалежной постоянно пытаются выяснить друг у друга отношение к политикам из других стран.