Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
— Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться, — отметил Добкин.
Кроме того, экс-нардеп добавил, что уважает и действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако уточнил, что "26 лет в кресле главы государства — это перебор".
"Будет очень плохо". Депутат Рады предрёк Украине катаклизм и "мегасдвиг"Он уверен, что политика действующих властей ведёт страну в экономический тупик.
На уточняющий вопрос Гордона, уважает ли Добкин Путина как гражданин Украины, тот не дал прямого ответа и подчеркнул, что жители Незалежной постоянно пытаются выяснить друг у друга отношение к политикам из других стран.
Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский обманул свой народ, не сдержав предвыборных обещаний.
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