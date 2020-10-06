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"Он сильнейший лидер". Экс-депутат Рады заявил, что уважает Путина

Кроме того, политик признался, что подобные чувства он испытывает и к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться, — отметил Добкин.

Кроме того, экс-нардеп добавил, что уважает и действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако уточнил, что "26 лет в кресле главы государства — это перебор".

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Он уверен, что политика действующих властей ведёт страну в экономический тупик.

На уточняющий вопрос Гордона, уважает ли Добкин Путина как гражданин Украины, тот не дал прямого ответа и подчеркнул, что жители Незалежной постоянно пытаются выяснить друг у друга отношение к политикам из других стран.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский обманул свой народ, не сдержав предвыборных обещаний.

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