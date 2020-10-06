В Госдуме предложили уравнять права отцов и матерей в декрете

Согласно действующему законодательству, российские мамочки, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, могут проходить обучающие курсы за счёт государства, чтобы потом без проблем трудоустроиться. А вот у отцов такой возможности нет, хотя уйти в декрет они могут. В Госдуме предложили это изменить, передают "Известия".

— Предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, — рассказала журналистам член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По данным экспертов, по состоянию на 1 июля 2020 года пособие по уходу за ребёнком получало 1,47 миллиона человек, из этого числа нововведение коснётся примерно 2%. При этом отмечается, что главное — это не вопрос количества мужчин, идущих в декрет, а предоставление равных возможностей для обоих родителей.