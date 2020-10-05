В России предложили обязать владельцев крупных собак проходить курсы кинологов

Владельцам собак крупных пород, включая бойцовых и сторожевых, необходимо обязательно проходить курсы кинологов, так как при неумелом воспитании подобные животные могут стать угрозой для окружающих. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Общественник направил соответствующее письмо на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в котором отметил, что в СМИ часто появляются сообщения о нападении домашних собак на людей, а жертвами зачастую становятся как взрослые, так и дети.

От дрессировки таких питомцев зависит их поведение в будущем, ведь при неправильном воспитании животное станет опасным для посторонних людей и для самого хозяина.