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В России предложили обязать владельцев крупных собак проходить курсы кинологов

Соответствующее письмо направлено на имя главы МВД.

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Владельцам собак крупных пород, включая бойцовых и сторожевых, необходимо обязательно проходить курсы кинологов, так как при неумелом воспитании подобные животные могут стать угрозой для окружающих. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Общественник направил соответствующее письмо на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в котором отметил, что в СМИ часто появляются сообщения о нападении домашних собак на людей, а жертвами зачастую становятся как взрослые, так и дети.

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Специалист настоятельно порекомендовал не пренебрегать вакцинацией от бешенства.

От дрессировки таких питомцев зависит их поведение в будущем, ведь при неправильном воспитании животное станет опасным для посторонних людей и для самого хозяина.

Ранее кинолог объяснил, что делать при встрече с бездомными собаками.

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